Bestie di Satana, borsa di studio per la Ballarin

C'è anche Elisabetta Ballarin, condannata a 22 anni per il concorso nell'omicidio di Mariangela Pezzotta maturato nell'ambiente delle "Bestie di Satana", tra gli studenti premiati con una borsa di studio da seimila euro dal comune di Brescia. Lo riportano i quotidiani locali, spiegando che la 27enne, che deve scontare ancora 9 anni, dopo essersi laureata a pieni voti all'Accademia Santa Giulia di Brescia, sta ora frequentando il biennio specialistico.

La Ballarin ha vinto la borsa di studio insieme a due compagne di corso, per l'elaborazione di un progetto per avvicinare gli studenti universitari ai musei.



Il 22 febbraio Ballarin era stata investita da un'auto mentre in bicicletta stava tornando al carcere di Verziano dopo aver frequentato una lezione all'università.



