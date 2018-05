Francavilla, Filippone sedò la figlia prima di lanciarla dal viadotto

Sulla base dei risultati tossicologici, gli investigatori sono al lavoro per capire come mai nell'auto di Filippone ci fossero una siringa e un bicchiere di plastica contenente 50 grammi di cocaina mista ad altra sostanza sulla cui natura sono ancora in corso accertamenti.



Sarà importante capire perché Filippone avesse con sé questo quantitativo di sostanze stupefacenti che non risultano presenti nel corpo così come dichiarato dal medico legale Cristian D'Ovidio.