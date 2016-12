30 gennaio 2014 Torna l'autunno: salgono le temperature Forti piogge, scirocco e pericolo valanghe Dopo qualche giorno di freddo e neve, risale la colonnina di mercurio. Weekend con intense precipitazioni da Nord a Sud Tweet google 0 Invia ad un amico

19:56 - Addio inverno, bentornato autunno. Dopo qualche giorno di freddo intenso e nevicate anche a bassa quota, l'Italia si scalda nuovamente: risalgono al di sopra della media stagionale le temperature, complice il vento di Scirocco che "spazza" la penisola. Molte nuvole e tante piogge, soprattutto al Nord e al Sud. Perciolo valanghe: venerdì il rischio sale al quarto grado (forte) e, in Veneto e Friuli, raggiungerà il grado massimo, il quinto.

"Nelle prossime ore avremo molte piogge, soprattutto al Centronord, per gli umidi e tiepidi venti meridionali richiamati sull’Italia da una perturbazione in avvicinamento dalla Spagna”. Lo spiega il meteorologo Simone Abelli: “La neve cadrà abbondante sulle Alpi mentre in pianura si farà vedere solo su alcune zone del Piemonte e della Lombardia. Venerdì altra giornata decisamente piovosa, specie al Nordest e Toscana, ma con temperature al di sopra della norma grazie ai miti venti di Scirocco che spazzeranno la Penisola. Nel fine settimana insisteranno nubi e piogge su gran parte del Paese: queste precipitazioni saranno particolarmente forti al Nord e al Sud".



Le previsioni per giovedì - Nubi su tutto il Paese, con piogge che bagneranno Nord, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Possibili anche nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi. Temperature massime in crescita al Centrosud, senza grandi variazioni al Nord.



Venerdì arriva lo Scirocco - Ancora nuvole. Anche venerdì l'Italia dovrà fare i conti con le piogge, in particolare nel Nordest, in Toscana e nel Lazio. Sale a 1000-1200 metri la quota-neve. Temperature ovunque in crescita. Intensi venti di Scirocco al Centrosud con raffiche fino 70-80 km/h.



Weekend di piogge - Fino a domenica saranno piogge e Scirocco i protagonisti assoluti. Il clima assumerà così un sapore decisamente autunnale. In particolare, sabato due perturbazioni giungeranno sulla penisola: una atlantica colpirà il Nord portando altre precipitazioni molto intense. La seconda sarà invece una perturbazione di origine africana che raggiungerà il Sud: anche in questo caso, le precipitazioni saranno molto intense. Non si escludono nuovi possibili rischi idrogeologici: in particolare al Nordest e in alcune zone del Sud.



Domenica la situazione non cambierà: tempo instabile al Centro con molte nubi e precipitazioni intermittenti, ancora forti piogge al Nord e al Sud.



Allerta valanghe - Nella giornata di giovedì il rischio valanghe si attesterà al grado 3 (marcato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Ma venerdì salirà al grado 4 (forte) e, sui rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia raggiungerà il livello massimo, il quinto grado. Il motivo è da ricercare negli abbondanti accumuli di neve fresca cui si aggiungono i forti venti e l’innalzamento delle temperature.