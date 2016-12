9 aprile 2014 San Pietro, Francesco ferma la papamobile per far salire un suo conoscente Tra lo stupore dei tanti fedeli presenti, il pontefice ha bloccato la marcia della Campagnola bianca e ha chiamato a sé un vecchio amico che era tra la folla Tweet google 0 Invia ad un amico

11:57 - Curioso fuoriprogramma, in piazza San Pietro, durante la tradizionale udienza generale del mercoledì. Mentre salutava la folla che, come sempre, gremiva l'area, Francesco ha fatto fermare la papamobile e ha fatto salire sulla Campagnola bianca un suo conoscente tra lo stupore dei fedeli presenti. Il pontefice è rimasto a chiacchierare con l'uomo per qualche istante, stringendo le sue mani.

Poco dopo Bergoglio ha ripreso il suo giro, salutando e benedicendo i presenti e fermandosi continuamente ad accarezzare e baciare i bambini, regalando un sorriso a tutti.