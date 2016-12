6 aprile 2014 Roma: il Papa in visita alla Magliana

21:29 - Una grandissima folla ha accolto papa Francesco nel quartiere romano della Magliana. Il Santo Padre ha infatti raggiunto la parrocchia di San Gregorio Magno per una visita pastorale. In tanti, per l'occasione, si sono affacciati alle finestre e ai balconi dei palazzi delle vie circostanti la parrocchia. Molti abitanti del quartiere hanno anche esposto tappeti e bandiere alle finestre. Alcune persone sono salite perfino sui tetti dei palazzi, da cui hanno salutato il Papa al suo arrivo.



Tra gli altri striscioni, anche uno particolarmente colorito che diceva "Come butta Francè?". La scritta, in slang romanesco, è stata appesa da alcuni residenti al loro balcone, in un condominio di fronte alla chiesa. La gente esprime anche così l'affetto e la vicinanza nei confronti di un pontefice che è stato capace di abbattere ogni distanza con i fedeli.