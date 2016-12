6 aprile 2014 Il Papa regala ai fedeli il Vangelo tascabile "Gesù vi parla. Portatelo sempre con voi" "In cambio di questo dono chiedo a tutti di fare un gesto gratuito di carità" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:06 - "Vi avevo suggerito di procurarvi un piccolo Vangelo da portare con voi, per poterlo leggere spesso - ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus -. Ma poi ho ripensato all'antica tradizione della Chiesa, durante la Quaresima, di consegnare il Vangelo ai catecumeni, quelli che si preparano per il battesimo. E allora ho voluto offrire a voi che siete in piazza, ma come segno per tutti, un Vangelo tascabile". Bergoglio ha poi mostrato il testo alla folla, aggiungendo: "Vi sarà distribuito gratuitamente. Prendetelo, portatelo con voi e leggetelo ogni giorno. E' Gesù che vi parla. In cambio di questo dono, fate un atto di carità, un gesto di amore gratuito. Una preghiera per i nemici, un atto di riconciliazione. Qualsiasi cosa".