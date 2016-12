Expo Milano, Renzi contestato

12:34 - Matteo Renzi è giunto a Milano con i ministri Maurizio Martina (Agricoltura) e Maurizio Lupi (Infrastruture)per un vertice dopo le inchieste che mettono a rischio l'Expo. Al suo arrivo in via Rovello, dove ha sede la società di Expo, il premier è stato contestato da una ventina di militanti dell'associazione per la casa che hanno cercato di sfondare il cordone di polizia in via Dante. I manifestanti, con bandiere rosse con la scritta "Stop agli sfratti, sgomberi e pignoramenti" hanno gridato slogan contro il governo.