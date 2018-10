“Io non affitto a Marocco”: è solo una delle tante risposte che l'inviata di "W l'Italia" Karima Moual, il cui servizio è andato in onda su Rete 4 a "Stasera Italia", ha ricevuto durante la sua ricerca di una casa in affitto. Rispondendo agli annunci, infatti, molti hanno chiesto, sentendo un accento straniero, il Paese d’origine e avendo ricevuto come risposta il Marocco hanno riagganciato senza nessuna ulteriore spiegazione.



Poco importa se la persona in questione è nata in Italia e ha un lavoro in regola. Approfondendo l’inchiesta, Karima ha voluto fare una prova: parlando senza accento straniero è riuscita ad ottenere un appuntamento proprio da chi, poco prima, le aveva chiuso il telefono in faccia. La visita all’appartamento sembra procedere molto bene, però, la donna non appena capisce che Karima è di origine marocchina la caccia via: “L’appartamento non è per voi: questa è casa mia”.