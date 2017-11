Non uno ma ben 300 benefattori hanno risposto all’appello di Aurora , la bimba di 9 anni ricoverata da febbraio nel reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia , che aveva chiesto 16 televisioni da appendere nelle stanze della struttura. Vista l’ondata di generosità suscitata dalla sua richiesta - motivata dalla volontà di distrarsi un po’ durante i ricoveri - ora si punta più in alto. L’obiettivo è quello di raggiungere i 50mila euro . In questo modo, sarebbe possibile finire di allestire una nuova sala per i bambini ricoverati al quarto piano del San Matteo. Nella stanza non mancheranno colori, giochi e libri . Lo riporta La Provincia Pavese. Anche Tgcom24 ha ricevuto diverse mail. Persone dal cuore grande che desiderano dare il loro contributo per aiutare i piccoli del reparto.

“Tutto è iniziato quasi per gioco - ha raccontato Pietro Castellese del Cral San Matteo al quotidiano pavese - volevamo far sentire la voce di Aurora e degli altri bambini costretti in ospedale per tanti mesi. In questi casi la tv può essere davvero uno svago”. Così, su consiglio di alcuni amici esperti di comunicazione (Massimo Bove e Mariano Fontanella), ha scelto di pubblicare l’appello di Aurora sulla pagina Facebook dello spaccio (circa 650 like). Non avrebbe mai immaginato, però, che in pochissimo tempo il post sarebbe diventato virale. "Stanno arrivando tanti bonifici. Sarà un Natale diverso per tutti i bambini della pediatria", ha scritto Castellese su Facebook.



Nello spaccio Cral - che si raggiunge entrando nell’ingresso principale del San Matteo – c’è una piccola cassettina rossa dove si raccolgono offerte per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica. “È il grande cuore dei pavesi a muovere tutto questo - ha dichiarato Fontanella -. Pietro organizza da sempre raccolte fondi per i bambini ricoverati, ma la risposta della città è importante e stavolta è sorprendente”.



“Qualsiasi cifra va bene - ha spiegato Bove - non ci sono cifre minime, ognuno dona ciò che desidera. Ad oggi ci hanno contattato più di 300 persone, se tutti donassero anche solo 5 euro sarebbe un grandissimo traguardo".



Tra i messaggi ricevuti anche quelli di chi si impegna a contattare lo chef Antonino Cannavacciuolo, invitandolo a Pavia. E poi c’è nonno Mario, che scrive: “Carissima Aurora, sono il nonno di una bambina della tua età che si chiama anche lei Aurora, quando ho letto il tuo messaggio ho pensato immediatamente a lei. Mi piace pensare che tu possa guarire presto, nell’attesa di questo, ti ho inviato un piccolo contributo per aiutarti a soddisfare il tuo desiderio. Firmato: Nonno Mario”. Tante iniziative che fanno bene al cuore.



Per dare un contributo si può fare un bonifico (Iban: IT27 Z056 9611 3000 0002 0038 X87) con la causale “Una Tv per i Bambini del Reparto Pediatria”.