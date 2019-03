Buoni sapori: le prime sagre di primavera

BEEF & SNOW - Obereggen (Bolzano) - Tra le splendide vette dolomitiche dell'Alto Adige, in Val d'Ega, tra una discesa e l'altra sugli sci ci si può rifocillare con ottimi piatti di carne di manzo. Fino a domenica 31 marzo sono in programma eventi gastronomici dedicati alle specialità locali e in particolare alla carne di manzo; nei rifugi e nelle baite dei comprensori sciistici di Obereggen e Carezza vengono servite tante specialità altoatesine cucinate con carne proveniente dai pascoli locali. INFORMAZIONI www.obereggen.com/it/beef-snow.



MOSTRA VALDOBBIADENE CARTIZZE DOCG - Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso) - Pranzi, cene, degustazioni guidate e un'esposizione di vini: da sabato 16 a lunedì 25 marzo, nel cuore della zona storica di produzione si svolge, come da tradizione, la mostra Valdobbiadene Cartizze Docg, appuntamento di riferimento dedicato esclusivamente ai vini prodotti nel territorio. L'esposizione è suddivisa in due sale: “Primavera” e “Spumanti”. La prima ospita i vini dell'ultima annata di vendemmia, la seconda i vini già spumantizzati. Ci sono pranzi e cene a tema, degustazioni guidate da esperti enologi e un piccolo Museo della Terra dedicato al paesaggio, alle persone e agli oggetti "locali". Non mancano eventi culturali, mostre fotografiche, passeggiate e convegni INFORMAZIONI www.primaveradelprosecco.it.



BOLLICINE IN VILLA - Santa Maria di Sala (Venezia) - Appuntamento con le migliori bollicine e con i prodotti gastronomici di eccellenza della zona nella splendida cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, presso Venezia, sabato 24 e domenica 25 marzo. Produttori e sommelier sono le guide più qualificate per illustrare le caratteristiche di oltre cento vini selezionati per la manifestazione. Sono in programma anche alcuni incontri di approfondimento per scoprire la storia, il metodo di lavorazione e la filosofia dei produttori. INFORMAZIONI www.bollicineinvilla.it.



PRIMAVERA DEI VINI - Rovescala (Pavia) - Pinot nero, Bonard, Cabernet Sauvignon e Malvasia secca: per scoprirli e lasciarsi inebriare ci sono ben cinque domeniche, fino al 31 marzo, alla scoperta di sfumature e bouquet aromatici dei vini dell'Oltrepò Pavese. Ogni domenica, dalle 10.00 alle 18.00, gli stand gastronomici propongono tante specialità locali e prodotti tipici, che accompagnano la degustazione guidata di oltre 100 etichette. Non mancano il mercatino dell’artigianato e della gastronomia, i giochi per i più piccoli, convegni e tavole rotonde sull'enoturismo, il vino nella storia e l'acquisto consapevole. INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dedicata.



SAGRA DELLA LUMACA D'ELITE - Casumaro di Cento (Ferrara) – Nel fine settimana 22-24 marzo Casumaro di Cento è il luogo ideale per scoprire i migliori modi di gustare le lumache, tra piatti ricercati, abbinamenti sorprendenti e ricette sempre nuove, nella confortevole location offerta dalla Sala Polivalente Parrocchiale di Casumaro. La sagra anticipa gli appuntamenti tradizionali con la lumaca in calendario, come di consueto, nei mesi estivi. Oltre al menù a base di lumache si possono assaggiare piatti a base di prodotti del territorio. Tutte le informazioni sono sul sito www.lumacadicasumaro.it.



SAGRA DELLA SEPPIA - Cervia (Rimini) - Chi ama i sapori di mare e l'allegria conviviale non può perdere questa bella sagra, in calendario da martedì 19 a domenica 24 marzo. In occasione della fiera di San Giuseppe vengono allestiti stand gastronomici, un ricco mercatino dell'artigianato locale, fiori e altri prodotti di primavera. Nella giornata di domenica inoltre è in programma la rivisitazione degli antichi mestieri, grazie all'opera di figuranti in costume che fanno rivivere tanti momenti della vita contadina. Tutte le sere si svolgono inoltre concerti, revival e musica dal vivo. INFORMAZIONI: www.sagradellaseppia.it.



SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO - Certaldo (Firenze) - Tre fine settimana dedicati ai palati raffinati tra le colline toscane della bassa Valdelsa, da venerdì 15 a domenica 31 marzo: il borgo medioevale di Certaldo, in provincia di Firenze ospita una bella sagra dedicata al prezioso tartufo locale, occasione perfetta per conoscerlo e gustarlo insieme alle deliziose specialità della cucina toscana. Tra i piatti che si possono assaporare ci sono, ad esempio, i crostini di polenta al tartufo, tagliolini o ravioli al tartufo, tagliata e tartufai carpaccio e molto altro. In occasione della sagra viene anche premiato il tartufaio più anziano INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dedicata.



SAGRA DEL FRITTELLO - Roccantica (Rieti) - L’appuntamento per le buone forchette è per domenica 24 marzo, data in cui la cittadina di Roccantica, piccola cittadina della provincia di Rieti, rinnova l’appuntamento con la sagra del Frittello, giunto alla sua edizione numero 46 e celebrato in occasione della fiera di San Giuseppe. La festa è l’occasione per conoscere gli eccellenti oli e vini locali e per effettuare un’escursione all'eremo di San Leonardo e all'antico mulino. A mezzogiorno si pranza nello stand gastronomico con tanti ottimi prodotti locali, mentre nel pomeriggio si friggono i frittelli e si balla fino a sera con musica dal vivo. Informazioni: www.roccantica.org.



FESTA DI SAN GIUSEPPE E CENE DI SAN GIUSEPPE - Salemi (Trapani) – San Giuseppe è protagonista di lunghi festeggiamenti iniziati domenica 17 e in calendario fino a domenica 24 marzo. In occasione della festa, Salemi manifesta la devozione verso il Santo con l’allestimento di caratteristici altari, chiamati Cene di San Giuseppe, addobbati con pani modellati ad arte dalle donne del paese secondo figurazioni simboliche, con particolare riferimento a Gesù, Giuseppe e Maria. Ci sono il mercatino di Primavera, la visita libera a Cene ed Altari, i buoni sapori con le 101 pietanze di San Giuseppe e la musica della Banda Musicale V. Bellini/Città di Salemi nel centro storico. www.prolocosalemi.net.



SAGRA DEGLI ASPARAGI - Villanova Truschedu (Oristano) I sapori di primavera danno appuntamento in Piazza Cadorna, a Villanova Truschedu, in Sardegna, a partire dalle 9.30 per l’ottava edizione di questa bella sagra che mette in vetrina le eccellenze agroalimentari del territorio. Sono in programma degustazioni, musica, visite guidate e altro ancora. Informazioni: www.comune.villanovatruschedu.or.it.