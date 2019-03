Rovigo da scoprire tra giostre e sapori unici

Un’occasione per visitare Rovigo può essere senz’altro la mostra “Giostre! Storie, immagini, giochi", che si apre il 23 marzo, una rassegna di impianti da Luna Park raffigurati in fotografia, pittura e grafica, attraverso giocattoli, modellini e carillon, tutte calate nello scenario emozionante di un colorato Parco giochi tra organetti e cavalli di legno.



Il museo della giostra - Un affascinante amarcord dell’infanzia che si avvale di itinerari che propongono la visita al Museo della Giostra che si trova a Bergantino, in provincia di Rovigo. Un modo diverso e interessante per far conoscere l'estro degli artigiani locali tradizionalmente costruiscono giostre che animano i parchi divertimento di tutto il mondo, mostrando un particolare volto artistico del Polesine.



Capolavori in mostra - Tra le bellezze di Rovigo sono da ricordare senz’altro le Torri, resti spettacolari dell’antico castello medievale: Torre Donà, la più alta, e Torre Grimani detta Torre Mozza sono circondate dai resti di un muro fortificato. Ma sono anche altre le peculiarità storico-artistiche del capoluogo come la Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi, esposte sempre a palazzo Roverella, che conta dipinti di Bellini, Tiepolo, Palma il Vecchio e Piazzetta, e il Tempio della Beata Vergine del Soccorso detta “La Rotonda”, magnifico esempio barocco dalla pianta ottagonale.



La Fabbrica dello zucchero – Il 30 marzo sarà inaugurata poi la Fabbrica dello zucchero uno spazio multidisciplinare e di sperimentazione, nazionale e internazionale, un luogo collaborativo di distribuzione e produzione dove ospitare esposizioni e rassegne cinematografiche, residenze artistiche, attività di danza, musica e teatro, coworking e ricerca, congressi e festival.



Tra ville e giardini - Nell’estate del 2019 si terrà la XX edizione di “Tra Ville e Giardini”, la rassegna più longeva e amata del territorio, che deve il suo successo alla combinazione di un avvincente cartellone di spettacoli con la visita di incantevoli siti sparsi per l'intera provincia. Un viaggio emozionante nella bellezza di architetture e paesaggi, spesso poco conosciuti dal grande pubblico, e concerti, teatro, esibizioni in un concentrato di talenti che raccontano la vita attraverso la propria arte, creando atmosfere uniche in ambienti sorprendenti.



Sapori unici - Un weekend a Rovigo, senza dimenticare i formidabili “sapori” locali dove piatti poveri e gustosissimi, a base di ricette padane oppure del delta del Po, come il risotto con l'anguilla, quello con i bruscandoli (luppolo selvatico) oppure con la salsiccia spezzettata (tastasale) e molte altre prelibatezze ortofrutticole, salumi, panificati e dolci che assieme a vongole, cozze e ostriche rosa potranno ingolosire anche i palati più fini.