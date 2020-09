Venezia apre i festeggiamenti per i suoi 1600 anni con la Fenice in piazza San Marco

L'orchestra e il coro del teatro La Fenice tornano insieme in Piazza San Marco. Non accadeva dal 1996. L'appuntamento musicale - martedì 8 settembre alle 20.30 - inaugura le celebrazioni per i 1600 anni di Venezia che proseguiranno poi nel 2021, quando la Serenissima compirà, appunto, 1600 anni. Per l'occasione il programma prevede il meglio dell'opera italiana, da Verdi a Rossini a Puccini. Potranno assistere al concerto i veneziani che hanno partecipato all'estrazione dei 200 inviti, validi ciascuno per due persone.