Carinzia: full immersion nella magia dell’inverno

800 km di piste da sci – Il divertimento per chi ama lo sci alpino è garantito da ben 30 zone sciistiche, in Carinzia e nel Tirolo orientale, con oltre 800 chilometri di piste sempre ben innevate e perfettamente preparate. Tutto questo è a disposizione per gli appassionati delle discese sulla neve acquistando una sola tessera: il “TopSkiPass”.



Sci alpinismo - C’è una grande novità per tutti gli amanti dello scialpinismo, ovvero il Nockberge-Trai, un itinerario che collega cinque zone sciistiche diverse: Katschberg, Innerkrems, Turrach, Falkert e Bad Kleinkirchheim/St. Oswald. Adatto anche per i meno esperti e principianti, prevede tappe di circa sei ore di marcia ciascuna, ma lungo l’itinerario si può utilizzare uno degli impianti di risalita presenti, così da risparmiare diversi metri di dislivello.



Sci di fondo - Le piste di fondo in Carinzia offrono condizioni ottimali sia per i principianti, sia per gli esperti, e sono distribuite in tutta la regione, alle altitudini più varie, dal fondovalle all’alta quota, nel Parco Nazionale Alti Tauri, sul lago Weissensee, a Bad Kleinkirchheim, nella Rosental o sul Katschberg. Centri appositi per lo sci di fondo si trovano all’Alpenarena di Villach, a St. Jakob nella Rosental, a Nassfeld/Pramollo-lago Pressegger See e sul lago Pirkdorfer See.



Pattinare sul ghiaccio - La superficie di alcuni laghi della Carinzia in inverno si copre completamente di ghiaccio e li trasforma in meravigliose e levigate piste all’aperto, dove pattinatori, giocatori di hockey e di curling su ghiaccio si divertono a scivolare a tutta velocità. Tra queste è da ricordate la pista di ghiaccio naturale più grande d’Europa, ovvero il Lago Weissensee.



La magia del Natale - Il periodo natalizio rende l’inverno in Carinzia ancora più magico e suggestivo. Imperdibile una visita in uno dei tanti mercatini di Natale, partecipando alle manifestazioni d’Avvento in riva ai laghi, nelle città e in montagna. Unico nel suo genere e suggestivo è il sentiero d’Avvento “Katschberger Adventweg”, un itinerario di circa 3 chilometri percorribile a piedi anche dai bambini, lungo il quale si trovano delle piccole casette dove dedicarsi a diverse attività. Per gli spiriti più romantici perfetto il mercatino d’Avvento sopra le nuvole, presso la torre panoramica Pyramidenkogel affacciata sul lago Worthersee, e quello al Kap 4613 sulla riva del lago Millstätter See.



Momenti “magici” - Il programma “Momenti magici” prevede dodici favolose esperienze immersi nella natura della Carinzia. Accompagnati da guide esperte, che garantiscono la sicurezza nell’ambiente e che raccontano storie e curiosità sulla regione e sui suoi abitanti, si scopriranno le zone più belle e suggestive della regione. Le attività previste sono innumerevoli e comprendono escursioni all’alba, quelle per osservare gli animali selvatici, fino a viaggi alla scoperta del vino invernale.



Wellness invernale - Il wellness invernale in Carinzia ha mille volti. Uno dei più affascinanti si può scoprire visitando la casa balneare “Kärnten Badehaus” sul lago Millstätter See, dove le grandi vetrate anche d’inverno consentono di ammirare il panorama magnifico del lago. Sono aperte anche le Terme St. Kathrein a Bad Kleinkirchheim, che ora offrono la più vasta area balneare e lo scivolo acquatico più lungo di tutte le terme carinziane, oltre a un vasto ambiente sauna e a un reparto massaggi e bellezza. Fra le esperienze da non perdere ci sono anche il nuoto della sirena alle Kärnten Therme, e i bagni nelle piscine riscaldate di alcuni hotel, realizzate nei laghi Wörthersee, Millstätter See e al passo Turracher Höhe. Un consiglio: la fonte termale Maibachl a Warmbad Villach, che sgorga dal suolo solo durante il disgelo.



Notti carinziane - Alcune località, come Bad Kleinkirchheim e Nassfeld/Pramollo, prevedono piste aperte anche dopo il tramonto, mentre altre, come il Dreiländereck, fanno da cornice a escursioni di scialpinismo in notturna. Altre ancora propongono escursioni con le ciaspole al chiarore della luna piena (ad esempio sul monte Dobratsch) o divertenti discese notturne in slittino (per esempio al Katschberg, sulla Turrach e a Innerkrems). Emozioni del tutto nuove vi attendono durante la “Notte delle Stelle”, con l’arrampicata notturna su ghiaccio a Heiligenblut, o nella sauna con la luna piena alle Kärnten Therme di Villach. E sulla pista da fondo Sonnblickloipe a Heiligenblut i fondisti possono praticare il loro sport preferito anche di notte.



Gastronomia - Lungo le piste da sci della Carinzia, i diversi rifugi invitano a fare soste ristoratrici. Molti di questi propongono specialità tipiche della Carinzia: tra le specialità assolutamente da provare ci sono i tortelloni carinziani, la trota carinziana o il salmerino, il Ritschert (sostanziosa zuppa di carne, orzo e fagioli), le specialità a base di selvaggina della zona, lo speck della Gailtal, il Reindling (focaccia dolce) e l’acquavite al pino cembro.



La nuova Winter Kärnten Card - Dalla stagione invernale 2018/2019, per la prima volta, è disponibile la Winter Kärnten Card che permette di accedere gratuitamente a diverse attrazioni, come alla torre panoramica Pyramidenkogel, oppure di scoprire il territorio con divertenti escursioni guidate con le ciaspole. Valida dal 30.11.2018 al 04.04.2019.



Per maggiori informazioni: www.carinzia.at