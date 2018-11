A Singapore per le strepitose Feste all’equatore

Dalle principali vie dello shopping ai futuristici Gardens By The Bay, nei mesi di novembre e dicembre, tutti i visitatori avranno la possibilità di essere guidati attraverso luminarie, storiche tradizioni e appuntamenti da non perdere per vivere un Natale insolito e pieno di sorprese lungo la linea dell’equatore.



Christmas on a Great Street - Per tutto il mese di dicembre, Orchard Road si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove sarà possibile lasciarsi guidare in un vero e proprio paese delle meraviglie. È sufficiente una passeggiata lungo gli oltre 2km della via dello shopping per lasciarsi catturare dallo spirito del Natale tra luminarie, addobbi natalizi, grandi alberi vestiti a festa e imperdibili spettacoli sotto le stelle. Anche le facciate dei grandi magazzini prenderanno vita con decorazioni spettacolari e la migliore verrà premiata con l'annuale "Best Dressed Building award", scelta sulla base dei voti raccolti sull'app di Orchard Road e sulla pagina Facebook.



Christmas Wonderland - Voglia di sorseggiare una grande tazza di vin brulè e sgranocchiare croccanti biscotti allo zenzero in un villaggio delle meraviglie invernale? I Gardens By The Bay durante il mese di dicembre si trasformerà in un vero paradiso per adulti e bambini alla ricerca di delizie culinarie locali, divertimento in famiglia e emozionanti festival di luci. Giunto alla sua terza edizione, il Christmas Wonderland torna a Singapore in grande stile. Dallo scorso anno, infatti, sono stati aggiunti oltre 22.000 metri quadrati di addobbi e angoli di parco destinati ai festeggiamenti e performance che lasceranno tutti a bocca aperta.



Pattinare sul ghiaccio ai tropici - Nemmeno il caldo e l’umidità tipica del Sud Est Asiatico impediranno a tutti gli amanti del Natale di approfittare di una pattinata sul ghiaccio o di una battaglia di palle di neve. Tra le attrazioni più sorprendenti, infatti, anche un palazzo del ghiaccio con pista di pattinaggio, neve artificiale e la casa di Babbo Natale: la location perfetta per far vivere ai più piccoli un bianco Natale.



Per maggiori informazioni : www.visitsingapore.com