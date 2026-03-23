Perché l'oro sta crollando: dalla guerra alle scelte delle banche centrali, cosa c'è dietro nove sedute in rosso

Secondo Pietro Calì, Executive Partner di Copernico Sim, il movimento non sorprende. "È abbastanza normale", spiega a Tgcom24, "e si può ricondurre a tre fattori che si sommano. Il primo è puramente tecnico: l'oro era sui massimi storici e chi aveva posizioni aperte ha colto l'occasione per prendere profitto. Il secondo riguarda il dollaro: siccome il metallo è quotato in valuta americana, un rafforzamento del biglietto verde tende meccanicamente a deprimerne il prezzo. Il terzo e più strutturale, è la paura di un rialzo dei tassi".



"L'oro è infruttifero", ricorda Calì, non paga cioè interessi né cedole. Se i tassi salgono, il mercato obbligazionario torna a offrire rendimenti interessanti e chi cerca sicurezza può spostarsi su quell'asset, sottraendo flussi all'oro. "Questo mix di fattori sta facendo scendere i prezzi", sintetizza. C'è anche una considerazione più sottile: a quei livelli di prezzo, l'oro aveva in parte perso la sua funzione di bene rifugio. "I prezzi sono la variabile", osserva Calì. Un asset sopravvalutato, per quanto solido, offre alla fine meno protezione di uno sottovalutato.