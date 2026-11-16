Dieta mediterranea, i cinque consigli dell'Iss per quando si ha poco tempo

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Tra i tanti paradossi del nostro Paese, c'è posto anche per la cucina: la dieta mediterranea, presa come modello alimentare in tutto il mondo, è sempre meno seguita in Italia e, in generale, nei Paesi in cui è nata. Il motivo lo spiega il ricercatore Domenico Praticò, in uno studio pubblicato a giugno sull'International Journal of Food Sciences and Nutrition: urbanizzazione, ritmi frenetici e diffusione di prodotti pronti hanno cambiato anche il modo di intendere i pasti, organizzati, preparati e consumati sempre più in fretta e con meno attenzione a equilibrio e qualità. Proprio in questo quadro si inseriscono i cinque suggerimenti dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) per mangiare bene anche quando il tempo a disposizione è poco, diffusi in occasione della prima giornata internazionale della dieta mediterranea.
I consigli dell'Iss
Avere poco tempo per cucinare, fare la spesa online e pranzare spesso fuori casa non significa dover rinunciare alla dieta mediterranea. Seguire questo modello alimentare anche quando i ritmi quotidiani sono intensi è possibile, secondo l'Iss, a patto di organizzare le scelte con semplicità e varietà, senza rinunciare agli alimenti pratici da preparare. Ecco come fare, secondo l'Istituto Superiore di Sanità.
Scegliere alimenti che fanno risparmiare tempo
Legumi già cotti, in barattolo al naturale, zuppe pronte e hamburger vegetali, ma anche verdure surgelate al naturale, insalate e altre verdure in busta possono semplificare la preparazione dei pasti e favorire il consumo di vegetali. È importante, però, confrontare le etichette, prestando particolare attenzione al contenuto di sale e alla presenza di condimenti aggiunti, e rispettare le indicazioni di conservazione e utilizzo. "Il fatto che un alimento sia confezionato - sottolinea Rossi - non significa che abbia una cattiva qualità nutrizionale".
Pasti semplici e ingredienti vari
Pane integrale con hummus e pomodori, cous cous con ceci e verdure, pasta con lenticchie: sono alcune delle combinazioni possibili, facilmente adattabili agli ingredienti disponibili in casa. L'idea è costruire pasti completi combinando cereali, verdure e una fonte proteica, variando le scelte nel corso della settimana. Per condire è preferibile utilizzare olio d'oliva, mentre l'acqua, anche del rubinetto, dovrebbe essere la bevanda abituale.
Cucinare una volta e organizzare più pasti
Quando possibile, preparare qualche porzione in più di una zuppa di legumi o di verdure cotte permette di risparmiare tempo nei giorni successivi. Gli alimenti vanno conservati correttamente e, se non saranno consumati a breve, possono essere congelati in porzioni, ricordando di indicare la data. Gli ingredienti già pronti possono poi essere combinati per realizzare ricette svuotafrigo, riducendo il tempo da dedicare alla cucina e limitando gli sprechi alimentari.
Varietà anche fuori casa
Anche in mensa, al bar oppure ordinando a domicilio è possibile fare scelte in linea con la dieta mediterranea. Basta cercare di includere le verdure, alternare le fonti proteiche e scegliere i legumi quando sono disponibili. "È utile guardare all'insieme della settimana - conclude Rossi -: una giornata disorganizzata può capitare. Si possono riprendere le proprie abitudini dal pasto successivo, senza rinunciare a un'alimentazione equilibrata per compensare eventuali squilibri".
Gli italiani non la seguono
Le famiglie italiane, quindi, continuano a considerare la dieta mediterranea parte della propria identità, ma in realtà finiscono col consumare raramente legumi, cereali integrali e verdure. Secondo il Rapporto Bes 2026 dell'Istat basato sul 2025, soltanto il 16,5% degli italiani dai tre anni in su consuma almeno quattro porzioni di frutta e verdura al giorno (percentuale che scende al 12,2% tra i giovani fino a 19 anni). L'anno prima era il 16,2%, mentre tra il 2016 e il 2018 la quota sfiorava il 20%. Attenzione, però, a derivarne che l'83,5% degli italiani non segua la dieta mediterranea: consumare frutta e verdura è soltanto uno dei suoi aspetti. Certo è che, però, che il dato dà un'idea molto concreta di quanto poco vengano seguite le raccomandazioni alimentari sull'alimentazione sana.