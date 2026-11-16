Dieta mediterranea, i cinque consigli dell'Iss per quando si ha poco tempo

Avere poco tempo per cucinare, fare la spesa online e pranzare spesso fuori casa non significa dover rinunciare alla dieta mediterranea. Seguire questo modello alimentare anche quando i ritmi quotidiani sono intensi è possibile, secondo l'Iss, a patto di organizzare le scelte con semplicità e varietà, senza rinunciare agli alimenti pratici da preparare. Ecco come fare, secondo l'Istituto Superiore di Sanità.



Preparare una lista della spesa Prima di fare la spesa, controlla frigorifero e dispensa e pianifica alcuni pasti della settimana. Nel carrello non dovrebbero mancare verdura, frutta, pane e altri cereali, preferibilmente integrali, legumi e olio d'oliva. È importante anche alternare le altre fonti proteiche, come carne, pesce, uova e formaggi. "Una lista di base salvata può aiutare - spiega Laura Rossi, direttrice del reparto Alimentazione, Nutrizione e Salute dell'Iss - ma è importante aggiornarla per variare gli acquisti e comprare quantità che si utilizzeranno davvero, così da limitare gli sprechi".