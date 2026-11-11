E' l'estate di San Martino: piatti, storia e tradizioni di una festa antica e contadina

Tradizione anche a tavola - Ma è soprattutto a tavola che questa ricorrenza continua a vivere. L'11 novembre coincide tradizionalmente con l'arrivo del vino novello, il primo vino ottenuto dall'ultima vendemmia, protagonista di degustazioni e feste popolari in tutta Italia. Ad accompagnarlo ci sono i sapori più tipici della stagione: castagne arrostite, caldarroste fumanti, funghi, zucche e piatti robusti che celebrano l'autunno. Dal Veneto al Friuli, dalla Toscana alle Marche, non mancano dolci e specialità dedicate. A Venezia è celebre il biscotto di San Martino, decorato con glassa e confetti colorati, mentre in molte zone del Nord si organizzano banchetti a base di oca, animale tradizionalmente legato alla ricorrenza. Il proverbio "A San Martino ogni mosto diventa vino" ricorda proprio il momento in cui il vino nuovo completa la fermentazione e può essere finalmente assaggiato.