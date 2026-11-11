E' l'estate di San Martino: piatti, storia e tradizioni di una festa antica e contadina
Continua a essere una delle tradizioni autunnali più amate perché unisce clima, gastronomia e memoria collettiva. Una tregua dal freddo che invita a riscoprire e il ritmo lento delle feste di paese
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Le temperature si fanno più miti, il sole torna a scaldare le giornate e nelle campagne italiane prendono vita sagre, mercati e tradizioni che affondano le radici nel mondo contadino. È quel momento in cui sembra che l'autunno si prenda una tregua: l'estate di San Martino, che si festeggia l'11 novembre e secondo il detto popolare dura "tre giorni e un pochino".
Una festa contadina - In meteorologia coincide spesso con un’espansione dell’alta pressione verso nord, che tiene lontane le perturbazioni atlantiche. Di giorno il sole scalda, di notte arrivano le nebbie nelle valli e in pianura. Secondo il proverbio, dura "tre giorni e un pochino". In realtà non ha una durata fissa, e in certi anni non si presenta affatto. Molto prima che diventasse un fenomeno meteorologico, San Martino era una data fondamentale per la vita rurale. In molte regioni rappresentava il momento in cui scadevano i contratti agrari: i mezzadri cambiavano cascina, si traslocava e si facevano i conti con il raccolto dell'anno. Da qui nasce anche l'espressione "fare San Martino", ancora oggi usata per indicare un trasferimento.
Tradizione anche a tavola - Ma è soprattutto a tavola che questa ricorrenza continua a vivere. L'11 novembre coincide tradizionalmente con l'arrivo del vino novello, il primo vino ottenuto dall'ultima vendemmia, protagonista di degustazioni e feste popolari in tutta Italia. Ad accompagnarlo ci sono i sapori più tipici della stagione: castagne arrostite, caldarroste fumanti, funghi, zucche e piatti robusti che celebrano l'autunno. Dal Veneto al Friuli, dalla Toscana alle Marche, non mancano dolci e specialità dedicate. A Venezia è celebre il biscotto di San Martino, decorato con glassa e confetti colorati, mentre in molte zone del Nord si organizzano banchetti a base di oca, animale tradizionalmente legato alla ricorrenza. Il proverbio "A San Martino ogni mosto diventa vino" ricorda proprio il momento in cui il vino nuovo completa la fermentazione e può essere finalmente assaggiato.