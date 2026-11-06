Patate dolci, superfood d’autunno: proprietà, benefici e 4 ricette

Le patate dolci sono il superfood d’autunno per eccellenza: colori caldi, gusto naturalmente dolce e un posto sempre più fisso nei mercati e nelle cucine italiane. Conosciute anche come batate o patate americane, a prima vista ricordano la patata tradizionale, ma dietro la somiglianza si nasconde una storia botanica e nutrizionale completamente diversa. Originaria delle Americhe e oggi coltivata in numerose regioni del mondo, la patata dolce è apprezzata per la versatilità: può diventare una vellutata cremosa, un contorno speziato, un ingrediente per preparazioni salate e persino la base di dolci senza zuccheri aggiunti. Il suo successo, però, non dipende soltanto dal sapore. Le varietà a polpa arancione sono particolarmente ricche di beta-carotene, un pigmento vegetale che l'organismo può trasformare in vitamina A, mentre quelle viola contengono antociani, sostanze appartenenti alla famiglia dei polifenoli. A queste caratteristiche si aggiungono fibre, potassio e carboidrati complessi, che rendono la batata un alimento interessante nell'ambito di una dieta equilibrata. Ma attenzione alle definizioni troppo entusiastiche: chiamarla superfood può essere suggestivo, ma non significa attribuirle poteri straordinari. Le patate dolci non fanno dimagrire automaticamente, non curano l'infiammazione e non sono prive di zuccheri. Il loro valore dipende dalla composizione nutrizionale, dalle porzioni, dalla preparazione e dagli alimenti con cui vengono abbinate. La vera sorpresa, forse, è proprio questa: un ingrediente semplice, capace di rendere più varia l'alimentazione senza bisogno di promesse miracolose.