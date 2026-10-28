Sardegna, a tavola senza schermi: il progetto in 15 ristoranti | Alonzi: "L'educazione digitale dovrebbe entrare nella preparazione alla genitorialità"

Perché abbiamo bisogno di spiegare con chiarezza che mettere uno schermo davanti a un bambino piccolo per farlo mangiare, aspettare o smettere di piangere è un'abitudine da evitare. La comodità immediata per l'adulto non basta a rendere una scelta adatta allo sviluppo di un figlio. Nei primi anni di vita, il cervello attraversa una fase di rapidissimo sviluppo. Il bambino costruisce competenze attraverso il corpo, il movimento, la manipolazione degli oggetti e gli scambi con le persone. Fa un suono, qualcuno gli risponde, lui prova ancora. Indica qualcosa e l'adulto segue il suo interesse, gli dà un nome, aspetta la sua reazione. Questi scambi sostengono lo sviluppo del linguaggio e della relazione. Una ricerca che ha seguito 220 famiglie dai 12 ai 36 mesi di vita dei bambini ha rilevato un'associazione tra maggiore tempo davanti agli schermi e meno parole degli adulti, meno vocalizzazioni dei bambini e meno turni di conversazione. È concreto: mentre lo schermo occupa la scena, possono venire meno occasioni di parlare e rispondersi. L'esposizione precoce e inappropriata è inoltre associata a difficoltà del sonno, dell'attenzione e della regolazione emotiva. Contano l'età, la durata, i contenuti e il posto che lo schermo prende nella giornata. L'uso serale può interferire con il sonno attraverso il tempo sottratto al riposo, i contenuti che mantengono attivi e la luce dello schermo, che può influenzare i ritmi sonno-veglia. Abbiamo ragioni sufficienti per prevenire queste abitudini, senza aspettare che una difficoltà diventi evidente. Trovo, quindi, utile che il progetto in questione offra strumenti pratici e coinvolga anche i ristoratori. Un bambino ha bisogno di attese sostenibili e attività adatte alla sua età. Se in un luogo pubblico lo accogliamo soltanto quando resta immobile e silenzioso, stiamo rendendo il telefono la soluzione più comoda per tutti gli adulti presenti. Possiamo organizzare quel tempo in modo diverso.