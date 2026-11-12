Il conto è arrivato, la cena è finita, ma nel piatto è rimasta ancora metà porzione. A quel punto chiedere di portare via quello che non si è mangiato oppure lasciarlo sul tavolo, fingendo che non dispiaccia buttarlo? Una scena familiare, soprattutto, quando il ristorante è elegante o il prezzo della cena non è stato esattamente contenuto. Eppure, quel gesto che in altri Paesi è considerato assolutamente normale, ma in Italia crea ancora imbarazzo potrebbe diventare la normalità e la doggy bag un diritto sancito dalla legge. A riportare la questione al centro del dibattito è la Lega, che ha presentato un emendamento al disegno di legge Concorrenza attualmente all'esame della Camera. L'obiettivo è semplice: consentire ai clienti di portare a casa cibi e bevande acquistati ma non consumati, trasformando una possibilità spesso affidata alla sensibilità del singolo locale in una facoltà riconosciuta al consumatore.