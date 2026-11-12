Doggy bag al ristorante, portare a casa gli avanzi potrebbe diventare un diritto? Cosa cambia con il ddl Concorrenza
Un emendamento al ddl Concorrenza punta a contrastare lo spreco alimentare e a superare l'imbarazzo tutto italiano che accompagna ancora la richiesta
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Il conto è arrivato, la cena è finita, ma nel piatto è rimasta ancora metà porzione. A quel punto chiedere di portare via quello che non si è mangiato oppure lasciarlo sul tavolo, fingendo che non dispiaccia buttarlo? Una scena familiare, soprattutto, quando il ristorante è elegante o il prezzo della cena non è stato esattamente contenuto. Eppure, quel gesto che in altri Paesi è considerato assolutamente normale, ma in Italia crea ancora imbarazzo potrebbe diventare la normalità e la doggy bag un diritto sancito dalla legge. A riportare la questione al centro del dibattito è la Lega, che ha presentato un emendamento al disegno di legge Concorrenza attualmente all'esame della Camera. L'obiettivo è semplice: consentire ai clienti di portare a casa cibi e bevande acquistati ma non consumati, trasformando una possibilità spesso affidata alla sensibilità del singolo locale in una facoltà riconosciuta al consumatore.
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Cosa prevede l'emendamento della Lega?
La proposta porta le firme dei deputati Giorgia Andreuzza, Salvatore Marcello Di Mattina e Luca Toccalini e il principio introdotto dal testo è esplicito: "il consumatore ha diritto di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati". Non si tratterebbe più, dunque, di una semplice gentilezza del personale di sala, né di una richiesta da formulare sperando nella disponibilità del ristoratore. La possibilità di recuperare ciò che è rimasto nel piatto verrebbe riconosciuta come un diritto del cliente. L'emendamento prevede anche che ristoranti, bar e gli altri esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande favoriscano questa pratica, individuando modalità compatibili con la propria organizzazione e rispettando le disposizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria.
Restano, tuttavia, alcuni aspetti da chiarire. Il testo non stabilisce nel dettaglio quali contenitori debbano essere utilizzati né specifica se debbano essere messi a disposizione gratuitamente. La formulazione lascia quindi agli esercenti un certo margine organizzativo, pur indicando chiaramente la direzione da seguire.
Quell'imbarazzo tutto italiano
La questione, in realtà, va ben oltre il contenitore da portare a casa. Perché se in molti Paesi chiedere gli avanzi è un'abitudine consolidata, in Italia sopravvive una certa ritrosia. Come se recuperare una pietanza pagata fosse un gesto da giustificare, anziché una scelta di buon senso. La stessa espressione doggy bag, letteralmente "sacchetto per il cane", racconta qualcosa di questa resistenza culturale: per rendere socialmente più accettabile la richiesta, si è arrivati a immaginare che il cibo avanzato fosse destinato all'animale domestico.
Lasciare nel piatto una pietanza ancora perfettamente commestibile non è soltanto uno spreco di denaro per chi ha pagato il conto. È anche una questione ambientale, che riguarda le risorse impiegate per produrre, trasportare e preparare quel cibo. Rendere più semplice il recupero degli avanzi significa intervenire proprio su uno degli aspetti più quotidiani dello spreco alimentare.
La doggy bag era già comparsa nel ddl Concorrenza
Non è la prima volta che la proposta entra nel percorso del provvedimento. Il diritto alla doggy bag figurava già in una versione iniziale del disegno di legge Concorrenza, ma era stato successivamente accantonato prima dell'approvazione del testo da parte del Consiglio dei ministri, anche per consentire ulteriori confronti con le categorie interessate. Ora la Lega tenta di riportarlo nel provvedimento attraverso un nuovo emendamento. La partita parlamentare, però, è ancora aperta: fino a quando la modifica non sarà approvata, non cambierà nulla per i clienti e per i ristoratori. Non esiste, al momento, un obbligo generalizzato di consegnare gli avanzi da asporto.
Dove portare a casa gli avanzi è già la normalità?
L'Italia, se la proposta dovesse diventare legge, non sarebbe certo un'apripista in Europa. In diversi Paesi il recupero del cibo non consumato è già entrato nelle regole della ristorazione. In Francia, dal luglio 2021, i locali devono mettere a disposizione dei clienti che ne fanno richiesta contenitori riutilizzabili o riciclabili per portare via alimenti e bevande non consumati. Anche la Spagna ha introdotto disposizioni specifiche, inizialmente nel dicembre 2022 e poi rafforzate dalla normativa contro lo spreco alimentare approvata nel 2025. Tra le misure previste c'è l'obbligo per gli esercizi di informare i clienti della possibilità di richiedere gli avanzi, anche attraverso il menù.
In Romania, dal 2024, i ristoratori devono consentire ai clienti di recuperare il cibo non consumato senza costi aggiuntivi e segnalare questa possibilità. Una strada simile è stata intrapresa anche dal Lussemburgo, dove una legge del 2022 riconosce espressamente ai clienti dei ristoranti il diritto di portare via gli avanzi del proprio pasto.
Da gesto imbarazzante a buona abitudine
Se l'emendamento dovesse superare l'esame parlamentare, il cambiamento più interessante potrebbe non essere soltanto normativo, ma culturale, trasformando la doggy bag da richiesta sussurrata a fine cena in un comportamento ordinario, senza dover inventare scuse o sentirsi in dovere di spiegare perché si desidera recuperare ciò che si è pagato.