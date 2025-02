Italiani sempre più "spreconi" a tavola: i numeri (amari) del cibo buttato

Buone e cattive abitudini - Per le buone pratiche, il coordinatore del rapporto, Luca Falasconi, docente dell'Università di Bologna, invita a scaricare l'app dello Sprecometro: "L'obiettivo è ambizioso ma ogni piccola azione conta", dice. Per quanto riguarda le abitudini, in Italia l'86% dichiara di avere a cuore e prestare molta o parecchia attenzione al cibo e alla sua preparazione in cucina, anche quando il tempo scarseggia ma solo uno su dieci dona il cibo cucinato in eccesso a parenti o amici. Solo il 28% chiede al ristorante una doggy bag e ben il 14% confessa di sprecare cibo quasi ogni giorno.



Frutta e verdura spesso sono conservate in frigo e quando si portano a casa vanno a male, per il 38% degli intervistati; oppure ci si dimentica del prodotto acquistato e si fa scadere (34%), pesano anche le troppe offerte e il rifiuto degli avanzi. Infine uno su tre ammette anche di non pensare al rischio dello spreco, e dimenticarsene. Per il 23% la prevenzione degli sprechi richiede troppo tempo, ma c'è anche un 45% che è disponibile a congelare i cibi che non si possono mangiare a breve e il 40% a utilizzare il cibo appena scaduto, se ancora buono.