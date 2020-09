Coldiretti: "Contro spreco doggy bag per un italiano su tre"

Più di 1 italiano su 3 (il 34%) almeno qualche volta negli ultimi mesi ha portato a casa gli avanzi del ristorante con la cosiddetta "doggy bag", il contenitore per portare via il cibo non consumato ed evitare così che venga buttato. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione della prima Giornata internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.