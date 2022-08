Spreco alimentare, la Spagna presenta un progetto di legge: "Doggy bag obbligatoria"

E se non verrà rispettata ci saranno multe salatissime: si parla di cifre dai 2mila ai 60mila euro , in caso di recidiva ben 500mila euro . Una politica, quella iberica, che guarda al contrasto dello spreco del cibo, intervenendo lungo tutta la catena alimentare e che recepisce le direttive europee dell' Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile.

La norma non è ancora stata approvata, l'iter parlamentare è appena agli inizi. Ma per il governo centrale spagnolo si prevede che possa entrare

in vigore

a partire dal 1 gennaio 2023

Nel progetto s

coinvolti tutti gli snodi cruciali della filiera alimentare

ono, dalle aziende produttrici ai supermercati e negozi al dettaglio, che dovranno implementare le linee di vendita per fare spazio anche a cibi meno belli da guardare e gettati con facilità nell'immondizia anche se sani e nutrienti.

I dati dello spreco alimentare -

Spagna

31 chili di alimenti a persona

Italia

31 chili di prodotti alimentari ogni anno

E la decisione del governo spagnolo arriva in un momento in cui i dati dello spreco alimentare diventano sempre più preoccupanti. Secondo la Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, si stimano perdite del 30% di cibo già al primo stadio di produzione, molto prima che arrivi nelle dispense dei consumatori. Nello specifico, in, il ministero ha registrato che si butta un totale di 1300 tonnellate di cibo sprecato ogni anno, ovvero. E in, in base a quanto ci dicono i dati Coldiretti del 2021, la situazione non è molto diversa: finiscono nell'immondizia degli italiani quasi, circa il 15% in più rispetto al 2021, per un totale di oltre 1,8 miliardi di chili.

La legge antispreco spagnola -

Si concentrerà soprattutto sul ruolo degli agenti iniziali della filiera, ossia le aziende che producono e trasformano il cibo: queste dovranno stilare un piano di prevenzione delle perdite così da valutare i processi produttivi, individuare più facilmente dove si concentrano gli sprechi e intervenire per eliminarli, o ridurli, magari destinando gli "avanzi" ad altri indirizzi. Bar e ristoranti, il cui personale sarà formato con appositi corsi di formazione, avranno l'obbligo di fornire la doggy bag al cliente, un sacchetto o una scatola, per portare a casa quanto non è stato consumato a tavola.

L'appello delle Ong -

Laura Martos della Ong Enraíza Derechos

"Va fatto di tutto per evitare che del cibo vada buttato, ma la priorità numero uno deve essere la prevenzione degli sprechi, non il fatto di donare i resti come proposto dalla nuova legge", ha dichiaratoche si batte contro gli sprechi alimentari.

In Italia -

166/2016

Il modello degli avanzi di asporto era già presente in Italia con la legge, in vigore dal settembre di quello stesso anno. E, nonostante il provvedimento, le applicazioni per smartphone contro gli sprechi alimentari sono ancora poco utilizzate.