Spreco alimentare, la Fao: ogni anno vanno persi 74 kg di cibo a testa

Ogni anno nel mondo si sprecano in media quasi 74 chili di cibo a testa: ciò significa che quasi 1,4 miliardi di ettari di superficie agricola vengono usati per produrre cibo che poi non viene utilizzato, mentre oltre 800 milioni di persone vivono nell'emergenza alimentare. È il messaggio lanciato dal vice direttore generale Fao, Maurizio Martina, per la Nona Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare 2022, che si celebra il 5 febbraio per sensibilizzare sul tema.