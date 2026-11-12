Guida Michelin 2027, niente nuovi tristellati: Uliassi perde la terza stella (dopo 8 anni)
Nella 72ª edizione, 24 sono i ristoranti che conquistano la prima stella. Nessun nuovo locale conquista il tris. Ma si conferma l'eccellenza della ristorazione italiana
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La notizia più grossa nella nuova Guida Michelin Italia 2027 è che il ristorante Uliassi di Senigallia, di proprietà di Mauro Uliassi, ha perso la terza Stella, una "retrocessione" dopo otto anni nel ristretto gruppo dei tristellati. Nella 72ª edizione sono stati invece promossi tre nuovi ristoranti alla categoria delle due stelle Michelin, mentre non si registrano nuovi ingressi tra i tristellati. La guida conferma l'eccellenza della ristorazione italiana, che continua a occupare un ruolo di primo piano nel panorama internazionale.
I tre nuovi bistellati
A ottenere la seconda stella sono Al Gatto Verde di Modena, guidato da Jessica Rosval, Orma Roma dello chef Roy Caceres e Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, guidato da Gianfranco Pascucci. Si tratta delle uniche nuove insegne promosse nella categoria dei bistellati nell'edizione 2027 della guida. Le tre novità arrivano in un anno in cui Michelin non assegna alcuna nuova terza stella, lasciando invariato a tredici il numero dei ristoranti al vertice della ristorazione italiana. Un risultato che rende ancora più evidente il peso della retrocessione di Uliassi, unico cambiamento registrato tra i locali che fino a oggi appartenevano all'élite dei tristellati.
Le altre novità
L'edizione 2027 porta con sé anche numerosi nuovi ingressi tra gli stellati. Sono infatti 24 i ristoranti che conquistano la prima stella Michelin, contribuendo ad ampliare ulteriormente la geografia dell'alta cucina italiana. Se ai vertici la situazione resta sostanzialmente stabile, la guida segnala un ricambio continuo tra le insegne emergenti e premia percorsi gastronomici distribuiti in diverse regioni del Paese. La perdita della terza stella da parte di Uliassi finisce inevitabilmente per catalizzare l'attenzione mediatica, ma la fotografia scattata dalla Michelin restituisce anche l'immagine di un settore dinamico, capace di rinnovarsi e di esprimere nuove eccellenze anno dopo anno, da Nord a Sud.