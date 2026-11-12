Guida Michelin 2027, niente nuovi tristellati: Uliassi perde la terza stella (dopo 8 anni)

La notizia più grossa nella nuova Guida Michelin Italia 2027 è che il ristorante Uliassi di Senigallia, di proprietà di Mauro Uliassi, ha perso la terza Stella, una "retrocessione" dopo otto anni nel ristretto gruppo dei tristellati. Nella 72ª edizione sono stati invece promossi tre nuovi ristoranti alla categoria delle due stelle Michelin, mentre non si registrano nuovi ingressi tra i tristellati. La guida conferma l'eccellenza della ristorazione italiana, che continua a occupare un ruolo di primo piano nel panorama internazionale.