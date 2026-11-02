Addio a Nadia Santini, la prima donna chef italiana che ha conquistato 3 Stelle Michelin

È morta Nadia Santini, prima chef italiana insignita con tre Stelle Michelin per il suo ristorante "Dal Pescatore", a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova. Lo ha annunciato lo stesso storico locale su Instagram. "Nadia, circondata dai suoi più cari affetti, si è addormentata nella pace ed è salita in cielo. Ha tracciato un solco profondo nelle nostre vite volto alla Sensibilità, all'Empatia e all'Amore. Le siamo grati per averci educato al rigore morale, all'etica del lavoro e alla semplicità. Grazie Nadia, Grazie Mamma", si legge in un post riportato anche in inglese e francese.