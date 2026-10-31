Nata il 26 marzo 1941 in Toscana, Silvana Bini era cresciuta in una famiglia numerosa, composta da otto figli. La cucina era stata fin da giovanissima una parte fondamentale della sua vita, una passione coltivata negli anni attraverso il lavoro quotidiano e le ricette tramandate di generazione in generazione. La sua storia professionale era strettamente legata anche alla famiglia. Nel 2006, quando il figlio Marco aveva aperto il Forno Martini a Castelfiorentino, Silvana aveva iniziato a occuparsi della preparazione di prodotti dolci e salati, mettendo a disposizione la propria esperienza e il suo talento. Nessuno avrebbe immaginato che, molti anni dopo, proprio quella cucina sarebbe diventata il punto di partenza di una straordinaria avventura sul web.