Addio a Nonna Silvi, morta la food blogger toscana con oltre 4 milioni di follower su Instagram
Silvana Bini era diventata un fenomeno social: partita dal web era arrivata alla cena per la famiglia reale del Qatar e al riconoscimento di Forbes Italia
Il mondo dei social piange Silvana Bini, nota come Nonna Silvi, diventata una delle cuoche più amate del Web grazie ai suoi video dedicati alla tradizione gastronomica toscana. La food blogger è morta a 85 anni nella notte nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze dopo una malattia particolarmente rapida. "Fino all'ultimo respiro è rimasta lucida, interessandosi attivamente delle sue attività. Purtroppo una malattia ce l'ha portata via in poche settimane" ha raccontato il nipote Gabriele, protagonista insieme a lei dell'avventura digitale che l'aveva portata a conquistare milioni di persone.
La nonna influencer aveva fatto della cucina, dell'ironia e dell'amore per la famiglia la sua firma più riconoscibile. I suoi profili social avevano raggiunto numeri impressionanti: circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. La notizia ha suscitato commozione tra i tantissimi follower che la seguivano su Instagram e TikTok. Tra i messaggi più toccanti dopo la scomparsa di Silvana Bini c'è quello del nipote Gabriele, che ha voluto ricordarla sottolineando soprattutto chi si nascondeva dietro il personaggio diventato famoso sui social: "Quello che ha dato questa donna a tutta la famiglia è indescrivibile. Ti amerò per sempre, nonna".
Dalla cucina del Forno Martini al successo su TikTok
Nata il 26 marzo 1941 in Toscana, Silvana Bini era cresciuta in una famiglia numerosa, composta da otto figli. La cucina era stata fin da giovanissima una parte fondamentale della sua vita, una passione coltivata negli anni attraverso il lavoro quotidiano e le ricette tramandate di generazione in generazione. La sua storia professionale era strettamente legata anche alla famiglia. Nel 2006, quando il figlio Marco aveva aperto il Forno Martini a Castelfiorentino, Silvana aveva iniziato a occuparsi della preparazione di prodotti dolci e salati, mettendo a disposizione la propria esperienza e il suo talento. Nessuno avrebbe immaginato che, molti anni dopo, proprio quella cucina sarebbe diventata il punto di partenza di una straordinaria avventura sul web.
La svolta è arrivata nell'ottobre 2022, quando il nipote Gabriele ha iniziato a riprenderla con il cellulare, condividendo alcuni momenti della loro quotidianità. Uno dei primi video destinati a farla conoscere al grande pubblico nasceva da una sua reazione al nuovo tatuaggio del nipote. Da quel momento il personaggio di Nonna Silvi ha iniziato a prendere forma. A conquistare gli utenti non erano soltanto le preparazioni gastronomiche, ma soprattutto il suo modo autentico di stare davanti alla telecamera, le battute spontanee e la capacità di raccontare la cucina senza filtri.
Milioni di follower e un invito speciale in Qatar
La popolarità di Nonna Silvi è cresciuta rapidamente, trasformando una cuoca di provincia in una vera protagonista internazionale del mondo digitale. Nel novembre 2023 è arrivato il primo libro, Le ricette di una vita. Nello stesso anno ha ricevuto l'Italian Excellence Award ed è stata riconosciuta da TasteAtlas come Food Hero. Tra le esperienze più sorprendenti della sua carriera c'è stata sicuramente quella in Qatar. Nell'agosto 2024 è arrivato l'invito a Doha da parte dell'emiro, che le ha offerto l'opportunità di portare la cucina italiana davanti alla famiglia Al-Thani, la dinastia al potere nel Paese.
In quell'occasione Silvana ha preparato alcune delle specialità più rappresentative della nostra tradizione gastronomica, tra cui ragù, lasagne e brasato. Un'esperienza che ha reso ancora più incredibile il percorso di una donna partita dalle cucine di famiglia e arrivata a conquistare un pubblico internazionale. La sua notorietà ha raggiunto anche la Germania, dove nel 2024 è stato pubblicato il volume Nonnas italienische Küche, dedicato alle sue ricette.
Dai TikTok Awards a Forbes Italia
Il successo di Nonna Silvi non si è fermato alla popolarità sui social. Nel 2025 è arrivato il premio Creator dell'Anno ai TikTok Awards, un riconoscimento che ha celebrato la sua capacità di costruire un rapporto diretto con una comunità di milioni di persone. Il suo ultimo importante traguardo risale al 15 ottobre 2026, quando Forbes Italia le ha assegnato il riconoscimento nella categoria Food dei Top Creators Awards 2026. Un premio arrivato pochi giorni prima della sua scomparsa, a suggellare un percorso davvero particolare.
L'ultima estate tra i suoi ammiratori
Nonna Silvi aveva continuato a mantenere un rapporto stretto con il proprio pubblico anche negli ultimi mesi. Durante l'estate aveva partecipato a un'iniziativa culturale a Terricciola, in provincia di Pisa. Montespertoli si prepara a darle l'ultimo saluto lunedì 2 novembre nella chiesa di Sant'Andrea.