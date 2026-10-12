lanciato da Arbore

Addio al comico Giorgio Bracardi

Musicista, cantante e attore comico: aveva 93 anni ed era ricoverato dalla primavera scorsa

12 Ott 2026 - 15:37
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È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano (Roma) dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizia i familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi, i più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica "Alto gradimento" ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco: da Scarpantibus ovvero "L'uccellaccio del Nicaragua", dal petulante giornalista Max Vinella, all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone, e molti altri ancora.

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Una famiglia di artisti

 Nato a Roma il 3 maggio del 1933, Bracardi visse fin da bambino nell'ambiente dello spettacolo. Il padre fu uno dei primi gestori del Salone Margherita di Roma, la madre Edvige era un soprano e il padre Glauco un tenore e tutti i loro cinque figli furono educati alla musica e impararono a suonare uno strumento: Giorgio era pianista e in seguito divenne compositore e partecipò anche al Festival di Sanremo come autore. Bracardi divenne però un artista molto popolare a partire da "Alto Gradimento", la trasmissione radio che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Con Arbore era poi sbarcato anche in tv con "Quelli della notte nel 1985", ma poi partecipò anche a "Pronto, chi gioca?"condotto da Enrica Bonaccorti e Giancarlo Magalli.

Nel 1995 passò a Mediaset, a Striscia la Notizia, nel ruolo del fittizio portavoce di Silvio Berlusconi, Lucio Smentisco. Nel 2001 fu tra i protagonisti su Rai 2 di Stracult di Marco Giusti. Bracardi è stato anche il doppiatore di Cattivik nella serie animata trasmessa da Mediaset nel 2008. 

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