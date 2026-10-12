Nato a Roma il 3 maggio del 1933, Bracardi visse fin da bambino nell'ambiente dello spettacolo. Il padre fu uno dei primi gestori del Salone Margherita di Roma, la madre Edvige era un soprano e il padre Glauco un tenore e tutti i loro cinque figli furono educati alla musica e impararono a suonare uno strumento: Giorgio era pianista e in seguito divenne compositore e partecipò anche al Festival di Sanremo come autore. Bracardi divenne però un artista molto popolare a partire da "Alto Gradimento", la trasmissione radio che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Con Arbore era poi sbarcato anche in tv con "Quelli della notte nel 1985", ma poi partecipò anche a "Pronto, chi gioca?"condotto da Enrica Bonaccorti e Giancarlo Magalli.