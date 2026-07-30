"Temptation Island" un mese dopo: l'ultima puntata

È andata in onda l'ultima puntata di "Temptation Island", il docu-reality di Canale 5 record di ascolti che ha appassionato milioni di italiani. Con Filippo Bisciglia si è scoperto cosa è successo alle sette coppie protagoniste a un mese dall'ultimo falò e dalla fine del "viaggio tra i sentimenti".
Sabrina e Giovanni
Bernadette e Diamante
Pronti a convolare a nozze dopo 16 anni insieme. A un mese dalla fine del programma i piani sono ancora quelli, e i due fidanzati appaiono sempre molto innamorati. Sorpresa per la futura sposa: un video che ripercorre la loro storia d'amore e la successiva incursione di Diamante con tutta la famiglia al seguito.
Sara e Gabriele
Una delle coppie più discusse di questa edizione, si erano lasciati al falò dopo che la gelosia di Gabriele era esplosa in seguito alla visione delle immagini in cui la fidanzata si era avvicinata a uno dei tentatori, Andrea. Dopo l'ultimo confronto a Sara arriva da parte dell'ex una lettera di scuse. Un mese dopo Gabriele sta meglio, ha capito di non essere stato l'unico a sbagliare nella relazione e ha - racconta - intrapreso un percorso di terapia. Anche Sara dopo un periodo difficile insegue la serenità. Entrambi confermano la scelta fatta.
Soraya e Cristian
Hanno deciso di lasciare il villaggio da single e dopo un mese i rapporti sono ancora tesi. Usciti dal villaggio hanno fatto un tentativo, rivedendosi, ma non è andata bene. Cristian ammette di aver iniziato a frequentare una delle tentatrici, Nicole. Soraya, con il mascara che cola a causa delle lacrime, lo accusa di essere un falso, di non aver fatto le cose alla luce del sole davanti alle telecamere in modo tale da passare per la vittima della situazione. Cristian: "Mi hai perso e non mi vedi più".
Iris e Andrea
Sono usciti insieme dal programma (dove erano entrati perché Iris aveva trovato delle chat esplicite di Andrea con altre ragazze) e sono ancora innamorati, nonostante - confessa lui - in questo mese abbiano discusso molto. Sorpresa finale per la fidanzata, Andrea sfodera un anello: "Rappresenta tutta la nostra storia".
Francesca e Danilo
Inizialmente la decisione di uscire da soli - dopo i rispettivi avvicinamenti ad altre persone all'interno del programma - e poi il ripensamento: i due fidanzati avevano voluto riprovarci e dare una nuova chance alla loro storia d'amore. Ma un mese dopo le cose non vanno bene: il lieto fine non c'è. Francesca ha risentito il single Marco Danilo lo ha scoperto e, di tutta risposta, ha cominciato a sentire la tentatrice con cui c'era stato un bacio, Giulia. Francesca vorrebbe riprovarci, "il mio cuore appartiene a te", dice a Danilo che, però, sceglie di andare via da solo.
Alessandra e Rosario
Ultima coppia ad andare in scena. Una relazione burrascosa, Alessandra dopo aver visto il fidanzato con una tentatrice con cui aveva avuto un flirt prima di entrare nel programma aveva deciso di uscire da sola. Ma pochi giorni dopo Rosario aveva chiesto un nuovo falò per farsi perdonare. Decidono di uscire insieme dalla trasmissione. Ma un mese dopo la relazione è naufragata, troppe le incomprensioni tra i due.