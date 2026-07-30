"Temptation Island" un mese dopo: l'ultima puntata

Una delle coppie più discusse di questa edizione, si erano lasciati al falò dopo che la gelosia di Gabriele era esplosa in seguito alla visione delle immagini in cui la fidanzata si era avvicinata a uno dei tentatori, Andrea. Dopo l'ultimo confronto a Sara arriva da parte dell'ex una lettera di scuse. Un mese dopo Gabriele sta meglio, ha capito di non essere stato l'unico a sbagliare nella relazione e ha - racconta - intrapreso un percorso di terapia. Anche Sara dopo un periodo difficile insegue la serenità. Entrambi confermano la scelta fatta.