"Temptation Island", ecco come è finita tra le ultime coppie del villaggio. E stasera l'appuntamento con "un mese dopo"

Fidanzati da quattro anni, una presunta infedeltà che li ha fatti vacillare e decidere di partecipare al docu-reality per mettersi alla prova, dopo che lei era stata contatta da una ragazza che diceva di aver incontrato Danilo su una chat. Lui nega tutto, ma il dubbio resta. E all'interno del programma le cose non vanno meglio: Danilo si fa "prendere" subito dalla single Giulia. E Francesca, delusa dagli atteggiamenti del fidanzato, si avvicina moltissimo al tentatore Marco. Francesca chiede il falò di confronto, e intanto Danilo vede le immagini di lei che dorme abbracciata tutta la notte con Marco. "Senza rispetto”, commenta Danilo. E la colonna sonora è "Non è Francesca" di Lucio Battisti. Al falò lei in compenso vede il fidanzato che bacia Giulia e le promette di portarla a Tenerife. Entrambi decidono, tra fiumi di lacrime, di tornare a casa da soli. Ma Danilo, inconsolabile, ci ripensa: "Può tornare?". Ci riproveranno, all'insegna della verità.