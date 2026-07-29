"Temptation Island", ecco come è finita tra le ultime coppie del villaggio. E stasera l'appuntamento con "un mese dopo"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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I faccia a faccia tra le ultime due coppie rimaste nel villaggio nell'ottava puntata del docu-reality dell'estate, che ha appassionato milioni di italiani
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Si avvicina l'epilogo di questa stagione da record del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, un viaggio attraverso sentimenti, passioni, gelosie. Dopo il faccia a faccia per le ultime due coppie rimaste nel villaggio di martedì, questa sera sempre in prima serata, l'attesissimo appuntamento per scoprire cosa è successo ai protagonisti di "Temptation Island" un mese dopo l'ultimo falò.
Ecco cosa è accaduto nell'ottava puntata tra le ultime due coppie: un addio e una riconciliazione. Per la prima volta nella storia del docu-reality le fidanzate e i fidanzati che hanno deciso di proseguire da single sono tornati nei rispettivi villaggi.
La puntata di martedì riparte proprio da loro, la coppia di Catania. Giovanni richiede per la terza volta il falò, dopo aver visto la fidanzata baciare il tentatore Lory. Questa volta, finalmente, Sabrina si presenta. Ma Giovanni non ha nessuna voglia di parlare con lei, sembra inamovibile: si alza e se ne va. Non cerca più nessun confronto con la - a questo punto - ex fidanzata. Rincorso da Filippo Bisciglia, si convince a tornare indietro e ad affrontare Sabrina con cui ha passato gli ultimi sei anni della sua vita. Giovanni le dice chiaramente di non amarla più e di non volere più avere a che fare con lei. “Ingrata e senza rispetto”, ripete, mentre se ne va definitivamente.
Fidanzati da quattro anni, una presunta infedeltà che li ha fatti vacillare e decidere di partecipare al docu-reality per mettersi alla prova, dopo che lei era stata contatta da una ragazza che diceva di aver incontrato Danilo su una chat. Lui nega tutto, ma il dubbio resta. E all'interno del programma le cose non vanno meglio: Danilo si fa "prendere" subito dalla single Giulia. E Francesca, delusa dagli atteggiamenti del fidanzato, si avvicina moltissimo al tentatore Marco. Francesca chiede il falò di confronto, e intanto Danilo vede le immagini di lei che dorme abbracciata tutta la notte con Marco. "Senza rispetto”, commenta Danilo. E la colonna sonora è "Non è Francesca" di Lucio Battisti. Al falò lei in compenso vede il fidanzato che bacia Giulia e le promette di portarla a Tenerife. Entrambi decidono, tra fiumi di lacrime, di tornare a casa da soli. Ma Danilo, inconsolabile, ci ripensa: "Può tornare?". Ci riproveranno, all'insegna della verità.
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