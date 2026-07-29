"Temptation Island", Danilo bacia la single Giulia ma alla fine esce insieme a Francesca

Danilo resta toccato dalle parole di Francesca e si commuove: "Tu meriti il meglio, non voglio giudicare quello che hai fatto - dice -, non sono venuto qui a dirti che ho sbagliato. Io penso di essere la persona sbagliata per la sua vita". Filippo Bisciglia interrompe il dialogo, chiedendo che Francesca veda l'ultimo video che riguarda il suo fidanzato. Nel filmato, si vede Danilo fare dei complimenti alla single Giulia, aggiungendo: "Non sono mai stato meglio". Subito dopo, i due sono andati nella stanza di Giulia togliendosi i microfoni prima di entrare. I due parlano di un viaggio a Tenerife e Palma Di Maiorca: "Dovevamo andare noi a Tenerife, che cosa ti dà lei in più di me?". Danilo replica: "Mi sono lasciato andare dopo i video che ho visto, non voglio giudicare quello che hai fatto - dice -, quello che volevo fare l'ho fatto. Il tuo primo video che ho visto mi ha distrutto". "Tu non hai mai visto come stavo io i primi giorni che ho trascorso qui io - è la risposta di Francesca -. Ho trovato una persona che è fantastica, non l'ho mai visto fino. Nel momento in cui ho visto che Danilo si è messo in gioco, ho pensato che anche io avrei dovuto farlo".