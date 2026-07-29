"Temptation Island", Danilo bacia la single Giulia ma alla fine esce insieme a Francesca

Nella penultima puntata di "Temptation Island", l'epilogo del percorso di Danilo e Francesca regala emozioni e colpi di scena.
Il bacio di Danilo
L'ultimo capitolo della storia tra Danilo e Francesca inizia con la ragazza che vede dei video del suo fidanzato sempre più vicino alla single Giulia. Immagini che spingono la ragazza a chiedere il falò di confronto anticipato. Dall'altro lato, però, le immagini che vede Danilo non sono da meno. Il ragazzo, nel capanno, vede Francesca trascorrere un'intera notte insieme a Marco: i due hanno passato diverse ore a letto abbracciati. Francesca non ha mai nascosto il suo interesse per Marco, ma ora dalle parole sembra essere passata ai fatti.
Danilo, intanto, si confida con la single Giulia: "Anche io avrei chiamato il falò, perché la mia risposta ce l'ho". Prima del falò, i due fidanzati salutano calorosamente i rispettivi single. In particolare Danilo, che con la scusa di recuperare la giacca va nella stanza della single Giulia. Nonostante avesse tolto il microfono, dietro la tenda della casetta si sente il rumore di alcuni baci. Come se niente fosse, però, al falò Danilo saluta Francesca con queste parole: "Ciao piccola".
Parole che fanno scattare Francesca: "Ero l'unica che stava sul divano a piangere nei primi giorni qui, mentre il primo video che noi abbiamo visto è stato il tuo. Poi con il passare dei giorni ho visto che tu sei entrato nella stanza di una ragazza, così ho deciso di lasciarmi andare alla conoscenza con questo ragazzo. Quando hai visto il video che ero con lui sul lettino, sono scappata per venire da te. Tu invece non eri innamorato di me dall'inizio e me lo dovevi dire".
Il confronto tra Danilo e Francesca
Danilo resta toccato dalle parole di Francesca e si commuove: "Tu meriti il meglio, non voglio giudicare quello che hai fatto - dice -, non sono venuto qui a dirti che ho sbagliato. Io penso di essere la persona sbagliata per la sua vita". Filippo Bisciglia interrompe il dialogo, chiedendo che Francesca veda l'ultimo video che riguarda il suo fidanzato. Nel filmato, si vede Danilo fare dei complimenti alla single Giulia, aggiungendo: "Non sono mai stato meglio". Subito dopo, i due sono andati nella stanza di Giulia togliendosi i microfoni prima di entrare. I due parlano di un viaggio a Tenerife e Palma Di Maiorca: "Dovevamo andare noi a Tenerife, che cosa ti dà lei in più di me?". Danilo replica: "Mi sono lasciato andare dopo i video che ho visto, non voglio giudicare quello che hai fatto - dice -, quello che volevo fare l'ho fatto. Il tuo primo video che ho visto mi ha distrutto". "Tu non hai mai visto come stavo io i primi giorni che ho trascorso qui io - è la risposta di Francesca -. Ho trovato una persona che è fantastica, non l'ho mai visto fino. Nel momento in cui ho visto che Danilo si è messo in gioco, ho pensato che anche io avrei dovuto farlo".
Danilo, dal canto suo, si dice ferito da una frase detta da Francesca su Marco: "In quattro giorni ha fatto quello che lui ha fatto in quattro anni". Poi aggiunge: "Ti voglio chiedere scusa per qualsiasi cosa". Poi, entrambi riprendono la visione del video: "Posso dire che esco con te?", chiede Danilo a Giulia. Poi Francesca sente il rumore del bacio: "Te la sei baciata? Non mi interessa se esci con lei, lo avevo detto dal primo giorno". Danilo replica dicendo che Francesca ha dormito con il single per tre notti e alla domanda di Filippo Bisciglia che gli chiede se quel bacio era sentito, risponde: "Mi piaceva quella persona, ma l'ho fatto per ripicca". Bisciglia insiste chiedendo se sia certo di voler chiudere la storia, andando oltre l'orgoglio. Entrambi sembrano decisi a voler chiudere la relazione, nonostante i dubbi del conduttore: "Perché non provate a basare la vostra storia sulla verità?", chiede.
La decisione finale
Nonostante il tentativo di Bisciglia, i due sembrano convinti di voler chiudere la propria relazione. "Devo pensare prima a me stessa, per troppo tempo ho pensato sempre prima a lui", dice Francesca. Arriva però il momento di prendere una decisione: Francesca dice di voler tornare da sola, è la stessa risposta di Danilo. I due si salutano con un lungo abbraccio, piangendo insieme. Il conduttore non demorde: "Sei sicuro?", lui si limita a dire: "Questa è la cosa più giusta, me lo merito". A quel punto, Danilo chiede di far tornare Francesca. Quest'ultima accetta di scendere nuovamente al falò: "Scusa", si limita a dire Danilo. "Voglio chiederti scusa", dice. Basta praticamente questo a convincere Francesca, che lo bacia: i due escono insieme dal programma.