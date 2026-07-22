"Temptation Island", Andrea convince Iris a uscire insieme: "Dovrai dimostrarmi che sei cambiato"

Iris però è apparsa indecisa e lo si è capito dalla sua incertezza nel lasciare il fidanzato sul tronco, nonostante le sue parole: "Io ho riso e ho scherzato con tutti, mi hanno aiutata a capire quanto mi mancassero tante attenzioni. In tutto". Per questo, Andrea l'ha abbracciata e ha provato ad avvicinarsi ancora, riempiendola di complimenti. "La più bella di tutte", le ha sussurrato. Iris, almeno inizialmente, è sembrata irremovibile: "Non voglio uscire con te. Mi hai ferita tanto, ci potevi pensare prima. Queste cose già me le hai dette". Stanca di ritrovarsi sempre nelle stesse dinamiche e ormai senza fiducia nei confronti del fidanzato, la chiusura sembrava inevitabile. Andrea però non ha mai dato segni di voler lasciar andare via quest'ultimo treno: "Io ti amo assai e non farò mai lo stupido con nessuna", ha promesso. Dopo una lunga serie di promesse, Iris ha deciso di concedere ad Andrea una seconda possibilità, chiarendo subito che questo non avrebbe cancellato quanto accaduto: "Non vuol dire che ti ho perdonato, ma insieme abbiamo modo di parlarne meglio".