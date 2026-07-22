"Temptation Island", Andrea convince Iris a uscire insieme: "Dovrai dimostrarmi che sei cambiato"
Dopo un lungo falò, il ragazzo si dimostra sinceramente pentito tanto da far arrivare la fidanzata a dargli una nuova opportunità
Andrea e Iris hanno concluso il loro percorso a "Temptation Island" e hanno deciso di uscire insieme dal programma nel corso della puntata andata in onda mercoledì 22 luglio. Il loro è stato un falò di confronto molto lungo, in cui il ragazzo ha dimostrato tutto il suo pentimento per il comportamento avuto in passato nei confronti della fidanzata. Per questo, nella scorsa puntata Andrea si era svegliato nel cuore della notte con una nuova consapevolezza: quella di amare la sua Iris. Un moto d'impeto così forte che lo ha spinto a dirigersi verso il villaggio delle fidanzate prima, e a chiedere il falò di confronto poi.
Il falò di confronto anticipato di Andrea e Iris
Visibilmente in uno stato d'ansia, Andrea ha aspettato Iris. Dopo averla vista arrivare, il ragazzo le è andato subito incontro: "Non ce la faccio a stare senza di te, sono innamorato". Iris non ha avuto la stessa reazione, apparendo più fredda: "Tu hai bisogno di quello che faccio io per te. Non sei innamorato. Hai fatto il porco", è stato il suo primo commento. Secondo la ragazza, non sarebbe la prima volta che Andrea, dopo aver sbagliato, si pente e prova a tornare sui propri passi. "Io ti spiegavo che stavo male e tu non ci credevi", gli ha ricordato con fermezza.
Così Andrea ha iniziato una lunga opera di convincimento nei confronti della ragazza, che ha spiegato la propria frustrazione a Filippo Bisciglia: "A lui non manco io, ma quello che faccio per lui". La ragazza ha quindi spiegato tutto ciò che negli anni ha fatto per stargli accanto: "Io non gli faccio mai mancare niente. Dalle attenzioni più banali, come per esempio svegliarlo, ad altro. Cerco di stargli vicino se ha un problema, lo ascolto, cerco di capirlo. Lui con me non fa niente di tutto questo".
Iris ha espresso ancor di più il suo malessere dicendo di non sentirsi amata da lui. A quel punto Filippo Bisciglia è intervenuto per spingere Andrea a riflettere sul proprio comportamento. "Forse l'hai sminuita nel tempo?", gli ha domandato. Andrea ha provato a spiegare quanto l'esperienza nel villaggio lo avesse cambiato. "Io sto male, non ce la faccio più - ha detto -. Cambierà tutto perché questa esperienza mi ha insegnato tanto. Io ero entrato con un'altra testa. Ma non riesco a stare senza di te, mi manchi". Sollecitato ancora dal conduttore, ha ammesso di aver compreso soltanto durante la separazione ciò che provava: "Io sono innamorato, non lo sapevo".
La reazione di Iris
Iris però è apparsa indecisa e lo si è capito dalla sua incertezza nel lasciare il fidanzato sul tronco, nonostante le sue parole: "Io ho riso e ho scherzato con tutti, mi hanno aiutata a capire quanto mi mancassero tante attenzioni. In tutto". Per questo, Andrea l'ha abbracciata e ha provato ad avvicinarsi ancora, riempiendola di complimenti. "La più bella di tutte", le ha sussurrato. Iris, almeno inizialmente, è sembrata irremovibile: "Non voglio uscire con te. Mi hai ferita tanto, ci potevi pensare prima. Queste cose già me le hai dette". Stanca di ritrovarsi sempre nelle stesse dinamiche e ormai senza fiducia nei confronti del fidanzato, la chiusura sembrava inevitabile. Andrea però non ha mai dato segni di voler lasciar andare via quest'ultimo treno: "Io ti amo assai e non farò mai lo stupido con nessuna", ha promesso. Dopo una lunga serie di promesse, Iris ha deciso di concedere ad Andrea una seconda possibilità, chiarendo subito che questo non avrebbe cancellato quanto accaduto: "Non vuol dire che ti ho perdonato, ma insieme abbiamo modo di parlarne meglio".