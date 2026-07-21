la sorpresa

"Temptation Island", Andrea corre verso il villaggio di Iris poi chiede il falò: "Sono innamorato"

Il ragazzo si apre con gli altri partecipanti e ammette di aver finalmente capito cosa prova davvero: "Voglio lei"

21 Lug 2026 - 02:11
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Il percorso di Iris e Andrea a "Temptation Island" vive una svolta decisiva nella puntata del 20 luglio. Tutto comincia quando Iris viene chiamata nel capanno per visionare un nuovo video del fidanzato: nelle immagini, Andrea appare molto vicino alla single Sary, tanto da confessarle apertamente di volerle dare un bacio. Un comportamento che sembra indicare un avvicinamento sempre più evidente tra i due.

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La situazione, però, prende una direzione inaspettata. Durante la notte, Andrea si sveglia turbato e si rende conto che, nonostante la complicità con la tentatrice, il pensiero di Iris è ancora fortissimo. "Io devo uscire, non ce la faccio a stare qua. Credevo di non essere più innamorato, ma ora ho sentito il distacco", confessa il pugliese, visibilmente agitato. Spinto dall’impulso di raggiungerla, prova a lasciare il villaggio, ma viene fermato dalla vigilanza prima che possa oltrepassare i confini dell’area riservata ai fidanzati.

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Rientrato nel villaggio, Andrea si apre con gli altri partecipanti e ammette di aver finalmente capito cosa prova davvero: "Io voglio Iris, stasera chiedo il falò". Una decisione maturata con convinzione, che lo porta a presentarsi davanti a Filippo Bisciglia per ufficializzare la richiesta di confronto immediato.

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Al falò, Andrea appare emozionato e teso. Non vede l’ora di rivedere Iris, ma teme che lei possa non aver accettato. Il conduttore prova a rassicurarlo, sottolineando il percorso di consapevolezza che il ragazzo ha compiuto: "Temptation Island ti è davvero servito". Andrea annuisce, spiegando di aver capito quanto sia importante comportarsi in modo rispettoso nei confronti della sua fidanzata e quanto il distacco gli abbia chiarito i sentimenti.

Ma la domanda resta sospesa: Iris avrà accettato il falò? Per scoprirlo, gli spettatori dovranno attendere la puntata di mercoledì 22 luglio, dove si capirà se la coppia riuscirà a ritrovarsi.

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