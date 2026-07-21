"Temptation Island", Andrea corre verso il villaggio di Iris poi chiede il falò: "Sono innamorato"

Al falò, Andrea appare emozionato e teso. Non vede l’ora di rivedere Iris, ma teme che lei possa non aver accettato. Il conduttore prova a rassicurarlo, sottolineando il percorso di consapevolezza che il ragazzo ha compiuto: "Temptation Island ti è davvero servito". Andrea annuisce, spiegando di aver capito quanto sia importante comportarsi in modo rispettoso nei confronti della sua fidanzata e quanto il distacco gli abbia chiarito i sentimenti.