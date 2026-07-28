"Temptation Island", Gabriele scrive una lettera a Sara: "Ti chiedo scusa un milione di volte"

Così dopo essersi lasciati, Gabriele ha deciso di assumersi le sue responsabilità, chiedendo scusa all'ex fidanzata e promettendole di chiedere aiuto per il modo in cui l'ha trattata in questi anni di relazione: "Ti chiedo scusa e ti ringrazio per ogni emozione che mi hai regalato. Io ci sarò sempre. Tu per me sei stata casa e anche se ora non mi vuoi più, per te ci sarò sempre. Ti voglio un mondo di bene Saretta, e te ne vorrò per sempre. Il tuo Gabri" dice piangendo. Dopo aver letto la lettera, Gabriele viene travolto dalle emozioni e, in lacrime, davanti alla telecamera confida: "Io la amo veramente, più di me stesso, più di ogni altra cosa al mondo".