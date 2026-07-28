"Temptation Island", Gabriele scrive una lettera a Sara: "Ti chiedo scusa un milione di volte"
L'ex fidanzato ha deciso di assumersi le sue responsabilità, promettendole di chiedere aiuto per il modo in cui l'ha trattata in questi anni di relazione
© Da video
Nella settima puntata di "Temptation Island" Sara viene chiamata da Filippo Bisciglia per un falò di confronto. Durante l'incontro, Filippo mostra a Sara un video in cui Gabriele legge una lettera. L'ex fidanzato, che durante il percorso ha suscitato polemiche per l'atteggiamento possessivo, ha deciso di scrivere un lungo messaggio di scuse.
Così dopo essersi lasciati, Gabriele ha deciso di assumersi le sue responsabilità, chiedendo scusa all'ex fidanzata e promettendole di chiedere aiuto per il modo in cui l'ha trattata in questi anni di relazione: "Ti chiedo scusa e ti ringrazio per ogni emozione che mi hai regalato. Io ci sarò sempre. Tu per me sei stata casa e anche se ora non mi vuoi più, per te ci sarò sempre. Ti voglio un mondo di bene Saretta, e te ne vorrò per sempre. Il tuo Gabri" dice piangendo. Dopo aver letto la lettera, Gabriele viene travolto dalle emozioni e, in lacrime, davanti alla telecamera confida: "Io la amo veramente, più di me stesso, più di ogni altra cosa al mondo".
Le parole di Gabriele suscitano emozioni in Sara che si dispiace di sentire l'ex fidanzato nel prendersi così tante colpe: "Si dà tante colpe e non è giusto. Lui non si è mai lasciato andare davvero con me. Si è sempre sentito bloccato anche dal giudizio degli altri" dichiara, prima di scoppiare in lacrime. "Si è ripetuto talmente tante volte che io non lo volevo che alla fine ci ha creduto. Ogni mio respiro per lui era un dubbio" conclude.