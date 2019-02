Rocío Muñoz Morales: “Mi piacerebbe sposare Raoul Bova"

Saranno fiori d'arancio tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales? L'attrice spagnola sembra non avere dubbi e a "Verissimo" confessa il desiderio di un matrimonio: "Mi piacerebbe sposarmi. Io lo amo tantissimo". Malgrado il forte desiderio, però, la fatidica proposta non è ancora arrivata.



La coppia ha da poco allargato la famiglia: a novembre dello scorso anno è infatti nata Alma, la loro seconda figlia. Quest'ultima gravidanza non è stata molto facile per Rocío Muñoz Morales che racconta: “Non ci aspettavamo che io fossi incinta perché è successo in un periodo in cui entrambi eravamo impegnati nelle nostre rispettive tournée teatrali. In più andando avanti coi mesi, Raoul è dovuto partire per la Colombia per girare la sua nuova serie tv. Quindi mi sono sentita sola”.



Anche alla nascita della bambina lui non c’era sempre per motivi di lavoro: “Mi mancava il mio uomo, mi mancavano le sue carezze, mi mancava il suo amore. Ora però stiamo recuperando e stiamo praticamente tutto il giorno insieme”.