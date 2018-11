Raoul Bova felice e innamorato della nuova famiglia

“I miei sentimenti nei suoi confronti crescono sempre di più, è come quando pensi di aver trovato quel pezzo perfetto che si incastra benissimo” ha raccontato la Munoz Morales a Chi. Lei e l'attore si incastrano benissimo e le immagini dell'allegra famigliola che gira per la Capitale sono dolcissime. Rocio stringe tra le braccia la neonata, Bova tiene per mano Luna. Sono andati insieme a prendere la figlia più grande all'asilo, poi a pregare in chiesa.



Un simile siparietto va in scena anche sulle pagine di Diva e Donna, dove è l'attore a portare in braccio in un comodo marsupio Alma, mentre la Morales tiene per mano Luna. La famiglia in rosa è perfetta. Bova è padre anche di due ragazzi, Alessandro, 18 anni, e Francesco, 17, avuti dalla ex moglie Chiara Giordano.