Mirko, Perla e Greta: il triangolo da "Temptation Island" al "Grande Fratello"

La loro storia ha appassionato moltissimi e per questo i tre ragazzi sono diventati protagonisti anche nel programma di Alfonso Signorini . Nel corso della puntata del "GF" andata in onda lunedì 27 novembre, dopo un confronto con Perla e Mirko, Greta Rossetti ha deciso di diventare una concorrente ufficiale del reality show. Nel corso della serata, la ragazza ha prima voluto chiarire il suo rapporto con la rivale in amore Perla, sempre più vicina a Mirko negli ultimi giorni, e poi ha deciso di ufficializzare la fine della sua storia con Mirko. Andiamo però con ordine: come è nato il triangolo più chiacchierato degli ultimi tempi?

Chi è Perla Vatiero? Quella composta da Mirko Brunetti e Perla Vatiero è una coppia che si è fatta conoscere per la partecipazione a "Temptation Island": la ragazza, 25 anni, è nata e cresciuta a Salerno e da circa un anno gestisce un e-commerce. Fino all'inizio del programma, Perla ha convissuto a Rieti da circa 3 anni con Mirko.

Chi è Mirko Brunetti? Mirko Brunetti ha 26 anni, è nato e cresciuto a Rieti dove vive e lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. I problemi nella coppia sono nati dopo qualche anno: Perla ha deciso di seguire Mirko a Rieti allontanandosi dalla sua città, dalle sue amiche e dalla sua famiglia, ma questa scelta le ha provocato diversi dubbi sulla relazione. Mirko, invece, si diceva sicuro di far stare bene la sua fidanzata e non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti.

I problemi di Mirko e Perla a "Temptation Island" Nel corso della trasmissione, Perla ha fatto alcune rivelazioni sul suo rapporto con Mirko. La ragazza ha raccontato ai suoi compagni di avventura, di avere poca intimità con il compagno: circondata dagli altri tentatori, Vatiero aveva parlato di una relazione "spenta". Mirko però, fin da subito ha dichiarato di non gradire gli atteggiamenti di Perla e, in alcuni casi, ha perso anche la pazienza. Con il passare dei giorni l'esperienza in Sardegna di Mirko e Perla è proseguita tra tensioni e accuse reciproche, ma non solo.

Mirko e Perla, il confronto a "Uomini e Donne" e l'incontro alla Fashion Week Dopo "Temptation Island" Perla e Mirko si sono ritrovati faccia a faccia nella prima puntata della nuova stagione di "Uomini e Donne". I due ex fidanzati si sono presentati in studio i con i rispettivi nuovi partner, Greta e Igor. Perla, dopo aver stretto la mano alla nuova fidanzata di Mirko, ha attaccato il suo ex: la ragazza, infatti, giudica inspiegabile il comportamento del ragazzo, definendolo "vergognoso": dopo il programma estivo, infatti, i due non hanno avuto modo di chiarirsi vis a vis. Nonostante questo, a fine settembre, durante la Fashion Week milanese Perla e Mirko sono stati avvistati insieme: un incontro che sarebbe stato tenuto nascosto dal ragazzo alla compagna Greta, che avrebbe iniziato a insospettirsi.

L'inizio del Grande Fratello: l'ingresso di Mirko Brunetti e le tensioni con Greta Nel frattempo, Mirko Brunetti fa il suo ingresso nella Casa del "Grande Fratello". Dopo qualche settimana di permanenza nel programma ha ricevuto la visita della fidanzata Greta, che non ha apprezzato i suoi atteggiamenti. Se da un lato Mirko dice di amarla ancora, dall'altro parla di lei come se non fossero più insieme: "Non ti riconosco più - ha esordito Greta -. Un giorno ti ho sentito parlare di noi e mi sono emozionata, poi ho sentito le parole che hai detto nella clip e mi hanno fatto davvero male. Sono io che non so più chi sei tu, mi fidavo di te e tu mi hai fatto completamente perdere questa fiducia". Le tensioni tra Mirko e Greta continuano nonostante la distanza, e l'avvicinamento di Angelica a Mirko. Proprio per questo, la ragazza torna nella Casa: dopo aver dato della gatta morta ad Angelica, "perdona" Mirko con un bacio.

Perla Vatiero diventa concorrente del "Grande Fratello" La ventesima puntata del "Grande Fratello" è quella che fa registrare l'ingresso di Perla Vatiero come nuova concorrente del programma. Qui, ritrova proprio Mirko: dopo l'imbarazzo iniziale, i due sembrano ritrovare immediatamente una certa complicità. I due hanno provato a spiegare l'intesa che vivono quotidianamente all'interno del reality: "La nostra complicità? L'ultima volta che siamo stati insieme in una casa, vivevamo insieme - ha spiegato Mirko ad Alfonso Signorini -. Quindi fa strano, è normale. Conosco ogni suo singolo spostamento. Perla non mi è indifferente e l'ho sempre detto".

Mirko, Perla e Greta: il nuovo triangolo al "Grande Fratello" Nella puntata del 27 novembre arriva la notizia secondo cui Mirko e Greta si sono lasciati: lo ha annunciato la stessa ragazza dopo un confronto con Perla. "Ti chiedo scusa se i miei atteggiamenti in passato ti hanno ferita - dice Greta a Perla -. Oggi ho capito che dovevo comprenderti un po' di più. La colpa non è la tua io non ce l’ho con te e mi dispiace per questo astio che si è creato tra di noi". Subito dopo, arriva il confronto con Mirko: secondo Greta, lui sarebbe ancora innamorato di Perla e con questi presupposti non ci sarebbe futuro tra i due. "Io per te ho lottato, ma tu stai scappando", dichiara Mirko che nega di essere ancora innamorato di Perla e quando Alfonso Signorini chiede se anche lui vorrebbe mettere un punto alla loro relazione, l'inquilino risponde: "Certo".