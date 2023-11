"Grande Fratello", Perla Vatiero è una nuova concorrente: ritrova l'ex Mirko

La ventesima puntata del "Grande Fratello" è quella che segna l'arrivo di Perla Vatiero come nuova concorrente del programma. La ragazza arrivata nella Casa più spiata d'Italia ha ritrovato l'ex compagno Mirko Brunetti, col quale ha interrotto i rapporti dopo la loro partecipazione a "Temptation Island" la scorsa estate. Dopo il toccante confronto a distanza della scorsa puntata proprio con Mirko, Perla ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa: una volta dentro, ha riabbracciato l'ex fidanzato che è rimasto molto stupito di ritrovarsela lì.

Perla commenta il confronto con Mirko

La loro chiacchierata nei giorni scorsi aveva fatto sperare i fan della coppia in un possibile ritorno di fiamma, nonostante Mirko abbia da poco ritrovato la serenità con la nuova compagna Greta. "Mi sono emozionata molto - ha esordito Perla riferendosi alla conversazione con Mirko - È stato un confronto molto positivo e ho apprezzato la sua reazione di fronte al vissuto che c'è stato tra di noi". "Fa strano pensare di entrare in una casa e affrontare una nuova convivenza con lui", ha aggiunto soffermandosi sulle abitudini vissute durante la relazione. Infine, Perla si è augurata di poter affrontare una convivenza serena che possa essere "un valore aggiunto l'uno per l'altra". E di fronte alle provocazioni di Alfonso Signorini, dichiara: "Ho amato tanto il vecchio Mirko, forse anche più di me stessa. Ad oggi, però, non credo che sia la persona adatta a me perché ho visto dei suoi lati caratteriali che non sono piaciuti e che mi farebbero tanta paura per il futuro".