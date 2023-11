"Grande Fratello", per Mirko una dolce penitenza: un massaggio ad Angelica

Soprattutto la ragazza è presa di mira, in maniera scherzosa, per il rapporto con l'imprenditore. E' una scommessa su una partita a carte diventa il pretesto per "costringerli" ad avvicinarsi anche fisicamente. Angelica vince la sfida e Ciro decide la penitenza per Mirko: deve fare un bel massaggio alla ragazza. E così tra qualche imbarazzo Angelica si spoglia e si concede alle mani di Mirko.

Nella casa del " Grande Fratello " il rapporto tra Mirko e Angelica tiene banco da giorni e i compagni di avventura dei due non perdono occasione per punzecchiarli.

La scommessa sulla partita a carte arriva al culmine di una serata di festa, tra balli e aperitivi, condita dalle battute di Giuseppe e Massimiliano che, di fronte alla camomilla preparata da Angelica per Mirko commentano: "Prima faceva le tisane a tutti, ora solo a Mirko". Carta dopo carta, i concorrenti assistono seduti sui divani, continuando a scherzare e provocare i due ragazzi. Fino ad arrivare all'esito finale. Così Mirko viene fornito di crema e asciugamani mentre in sottofondo partono dolci canzoni. Mirko, spronato dai coinquilini, si adopera al meglio massaggiando la schiena nuda di Angelica, mentre gli altri scherzano sottolineando come la ragazza sia arrossita in volto.

Rosy propone poi di ricambiare con un massaggio a quattro mani per Mirko da fare insieme ad Angelica, ma Ciro sottolinea che anche Letizia ha perso una scommessa con Mirko e toccherebbe a lei massaggiare il ragazzo. Il clima in Casa inizia diventare caldo e molto divertito, sia Angelica sia Mirko reggono bene il gioco. Ma dove finisce il gioco e dove inizia la verità?