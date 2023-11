"Grande Fratello", Mirko dopo l'ingresso di Perla: "Non mi sarà mai indifferente, era tutto il mio mondo"

Al " Grande Fratello " l 'ingresso di Perla nella Casa è stato uno tsunami per Mirko Brunetti, che ora dovrà fare le mosse giuste durante la convivenza con l'ex fidanzata storica per non incrinare il rapporto in bilico con la compagna attuale, Greta Rossetti.

Tgcom24

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, lo scherzo del Grande Fratello Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata, ha giocato uno scherzo a Mirko, facendogli trovare la ex Perla Vatiero in salotto. Già prima del suo ingresso, Mirko aveva raccontato che la loro storia era stata intensa e totalizzante, vissuta al massimo e l'amore non era mai scontato. La decisione di vivere insieme, però, ha portato alla luce diverse criticità. Il ragazzo sostiene che il principale motivo del declino del rapporto è stata la solitudine della sua ex. Vivendo lontana da casa, dai suoi amici, Perla viveva con lui e solo per lui.

Mirko ammette: "Perla non mi sarà mai indifferente" Durante la convivenza i loro caratteri si sono rivelati opposti. L'imprenditore ricorda quando proponeva tante cose da fare insieme, ma lei sembrava insoddisfatta, finendo per dare sempre la colpa a lui per ogni frattura. "Lei, forse, passava troppo tempo da sola, lei viveva in funzione di te, in conseguenza alla vostra storia", commenta Paolo e Mirko non smentisce. Tuttavia, il concorrente ammette con il cuore in mano: "Non mi sarà mai indifferente. La nostra storia era quasi come un matrimonio, mancava solo che le mettessi l'anello al dito. Lei era tutto il mondo per me e io tutto il mondo per lei".

Mirko e Perla al Gf dopo Temptation Island... e Greta? A preoccuparlo, oltre al fatto di trovare un nuovo equilibrio dentro la Casa, è anche la reazione della compagna Greta. "La cosa difficile per me è affrontare qualsiasi discorso, non perché lei sia la mia ex, ma perché c'è una persona fuori a cui sono legato", confida ad Anita. Mirko non vorrebbe fare qualcosa che la ferisca. Anita è sicura del controllo dell'amico, ma se dovesse venire meno, significa che anche lui ha bisogno di Perla e se c'è amore non c'è colpa.