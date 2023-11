Dopo la puntata e l'incontro con la sua ex, Brunetti si sfoga con Vittorio . Ripensa al loro "faccia a faccia" e ammette di aver visto nella ragazza una nuova luce, una "donna matura, misurata e più consapevole". Riconosce che tra loro ci sarà sempre qualcosa a unirli: la loro storia, tra alti e bassi, li ha legati per molti anni: "Per me è vita, l'ho trovata molto maturata...".

Mirko e il confronto con Perla Mirko infatti confessa: "Ho sognato Perla, ho rivissuto il confronto. Poi ho sognato che entrava e che continuavamo a parlare qui dentro sui divanetti. Nel sogno parlavamo di noi. Ieri ho pianto e nel sogno ho ripercorso la nostra storia ed eravamo molto tranquilli. Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco. Io sono diventato uomo con lei e lei una donna. Insieme abbiamo passato così tante cose e molte non ce le siamo godute. Ieri invece l’ho vista cambiata in meglio così come mi sento maturato anche io adesso. Quando lei ha detto 'cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto'. Quello è stato bello ed è lì che si è emozionata... Lei è donna è bellissima".

Brunetti: "Perla è maturata" Brunetti è molto soddisfatto dell'incontro in cui ha visto la ex molto maturata: "Stavo ripensando al confronto con Perla. Per quanto per me ha avuto molto significato quello che ha detto, vitale. Noi ad oggi abbiamo preso quella parte bella l’uno dell’altra. Cercavo di farle capire che doveva essere più calma e matura e lei è stata così. Lei mi faceva capire di essere più duro e deciso e io sto cercando di esserlo. Per assurdo siamo stati io e lei, così come dovevamo essere. Diciamo che è stata una vittoria. Ora spero che in puntata non ci siano nuove rivelazioni su Greta, che magari l’ha presa male. Mi auguro che non abbia detto nulla di sbagliato".

Mirko ringrazia gli inquilini della Casa Durante il pranzo Mirko ha approfitta della presenza di tutto il gruppo per fare una riflessione: "Pur avendo iniziato questa avventura un mese dopo rispetto a voi, mi sono subito sentito parte di una grandissima famiglia. Vi voglio dire grazie perché mi avete fatto sentire parte della famiglia. Tutti avete fatto del vostro meglio per accogliermi e mettermi a mio agio. Non era facile entrare in una famiglia già avviata, ve ne sono grato". Felici per il discorso del loro coinquilino, i concorrenti si dicono emozionati e lo ringraziano con un caloroso abbraccio.

Mirko, Perla e il triangolo con Greta a Temptation Quella di Mirko e Perla è una storia che ha radici lontane. Quando la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island. Ma la coppia si lascia al falò: entrambi escono insieme ai rispettivi tentatori. Dopo aver visto la fidanzata a letto con il single Igor, Mirko ha voluto chiudere la storia e dedicarsi alla conoscenza di Greta. Anche la storia tra Mirko Brunetti e Greta, tentatrice del programma, però è giunta al capolinea a causa di un alcuni messaggi che lui ha mandato all'ex fidanzata Perla. Ora lui è nella Casa e le due se lo contendono.

Ecco chi è Greta Rossetti Greta Rossetti è stata una delle single di "Temptation Island 2023". Greta era tentatrice di Mirko Rossetti, che aveva partecipato all'ultima edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Perla Vaitero per cercare di risolvere il problema della gelosia. Perla e Mirko si sono lasciati proprio a causa della single Greta.