"Temptation Island", Mirko e Perla si lasciano al falò: entrambi escono insieme ai rispettivi tentatori

Finisce nella quinta puntata di "Temptation Island" la storia d'amore tra Mirko e Perla. La coppia ha vissuto un'escalation di eventi che li ha portati a confrontarsi in un infuocato falò di confronto anticipato.

La giornata di fuoco di Perla e Mirko - La coppia è stata protagonista di una giornata infuocata all'Is Morus Relais: già da quanto emerso nelle scorse settimane i due si sono allontanati sempre di più affidando i loro problemi e la loro voglia di svago ai rispettivi tentatori. Mirko è apparso sempre più vicino a Greta: nella ragazza ha trovato una complice, a cui ha dedicato dolci parole e momenti di tenerezza.

Nel villaggio delle fidanzate, invece, Perla ha ricevuto molte attenzioni da parte del single Igor: i due hanno ballato insieme più volte e in un'esterna fatta dalla coppia il ragazzo le ha regalato un abito da sera. "Mi sento proprio viva - ha raccontato la ragazza alle altre fidanzate -, non è solo amicizia: sto provando delle sensazioni forti".

Il video di Perla a letto con Igor fa scattare la reazione di Mirko - Tra Perla e Igor la complicità è cresciuta rapidamente, tanto che i due si sono ritagliati un momento di intimità che ha fatto scattare la reazione di Mirko. Filippo Bisciglia, infatti, è andato nel villaggio dei fidanzati per mostrargli un video molto particolare della fidanzata Perla che ha portato il suo tentatore Igor nel suo letto. I due si sono lasciati andare ad abbracci e carezze infuocate sotto le lenzuola. Queste immagini hanno fatto andare su tutte le furie Mirko, il quale ha chiesto immediatamente un falò di confronto alla fidanzata. Prima di lasciare il villaggio, Perla e Mirko hanno salutato i rispettivi single: Mirko in particolare, ha ricordato a Greta di una promessa che si erano fatti. "Mi aspetti?", le ha sussurrato prima di salutarla.

Il falò di confronto tra Perla e Mirko - "Ho visto e sentito troppe cose, riassumo il tuo percorso in tre parole: ingrata, superficiale e immatura - ha esordito Mirko -. Siamo venuti qui perché ero un ragazzo apatico, dopo un'ora nel villaggio nessuno pensava che fossi apatico". I due hanno rivisto i video in cui erano protagonisti, ma alla fine la risposta alla domanda di Filippo Bisciglia che chiedeva ai due se volessero continuare a stare insieme è stata diversa: "Ho perso tanta stima, ho visto superficialità - ha spiegato Mirko - per me lei oggi non è la persona che può stare vicino a me". Perla, invece, non sembrava essere poi così convinta della scelta: "Se lui ha deciso così, sarebbe folle fare il contrario".

Mirko e Perla, dopo il falò - Una volta terminato il falò, Mirko ha trovato Greta ad aspettarlo. La ragazza lo ha abbracciato, chiedendogli come fosse andato l'incontro con Perla: "È andata come era giusto che andasse", è stata la risposta del ragazzo. I due hanno deciso di uscire insieme dal programma. Stesso discorso vale per Perla che, subito dopo il falò, ha ricevuto la visita di Igor: "Vorrei approfondire la conoscenza fuori da qui", ha detto il tentatore. "Anche io", ha replicato Perla.