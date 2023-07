"Temptation Island", Francesca dice addio a Manuel: "Nei tuoi confronti era dipendenza, non amore"

Tempo di falò per Manuel e Francesca a "Temptation Island". La ragazza ha deciso di chiudere anticipatamente il proprio percorso nel viaggio nei sentimenti di Canale 5 per capire il proprio destino con il fidanzato. Francesca è stata spinta a questa scelta dopo alcuni video in cui ha visto Manuel parlare con gli altri fidanzati: "Sono convinto della mia decisione", ha ripetuto il ragazzo in un paio di occasioni. Parole che hanno portato dunque Francesca a chiamare il falò per mettere la parola fine alla loro storia.

Leggi Anche Temptation Island, nella penultima puntata Perla e Mirko sempre più in bilico

Al momento dell'incontro, Francesca è andata dritta al punto della questione: "Non ti ho mai obbligato a stare con me, anzi il contrario - ha esordito rivolgendosi al fidanzato -. Ti ringrazio per avermi fatto scoprire la verità qui dentro, prima di venire non mi hai detto niente ogni volta che ti chiedevo se ci fosse qualche problema". La ragazza si riferisce ai tradimenti ricevuti ogni volta che Manuel le chiedeva una pausa di riflessione: "In questi anni in cui ti sei comportato male, mi chiedevo perché accettavo che mi lasciassi - ha detto -, in questi giorni confrontandomi con altre persone mi sono resa conto di non essere la persona che tu descrivevi".

"Sono venuto qui per arrivare a una decisione, giusta o sbagliata che sia - sono state le parole di Manuel -. Mi sono trovato bene a parlare con Greta (la ragazza single conosciuta nel villaggio dei fidanzati, ndr), so che con te ho sbagliato ma ho sempre parlato bene di te". Manuel ha provato a motivare la sua decisione di dire addio - ancora una volta - a Francesca. Probabilmente stavolta per sempre: "Io ho visto i primi video in cui ti sentivo buttare fango su di me. Sono contento del passo che ho fatto oggi, potevo andare oltre ma mi sono voluto fermare per te - ha spiegato -. Quando ti lasciavo era perché volevo stare da solo, qui ho capito che non posso avere una relazione e devo stare da solo".

Dopo un confronto molto aspro, i due arrivano a una conclusione comune. E le parole vengono accompagnate dalle lacrime: "Uno non può snaturarsi se ha ancora bisogno di divertirsi, perché vive una relazione - ha continuato il ragazzo -. All'inizio sembrava strano venire qua, ma alla fine ci ha aiutato entrambi: questo dispiacere passerà, ma tra quattro o cinque mesi ci vorremo ancora bene e quella parte la porteremo ancora insieme". Anche Francesca sembra essere decisa a chiudere la porta, consapevole di quello è stato: "All'inizio forse era amore, poi ho sviluppato una dipendenza nei tuoi confronti".

Alla domanda di Filippo Bisciglia, se continuare o meno insieme, Francesca risponde: "Torno a casa da sola, se mi cercherai non ti risponderò". Anche Manuel è dello stesso parere: "Per il bene mio e per il bene suo, è meglio separarsi". I due si salutano con una abbraccio, prima di prendere ognuno la sua storia.