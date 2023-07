La coppia di Rieti finora era stata abbastanza tranquilla, ma la vicinanza della single Greta ha mandato in crisi il fidanzato. L'attrazione tra i due è ormai palese e che ci sia un flirt in corso è chiaro anche alla compagna, che lo segue a distanza tra lacrime e scatti di rabbia. Inoltre una delle fidanzate ha richiesto il falò di confronto: chi si siederà sul tronco in spiaggia?

Mancano solo due puntate al termine di "Temptation Island" e le coppie in gioco sono rimaste quattro. Ale e Federico sono ormai scoppiati a distanza: dopo che lui ha rifiutato il falò di confronto, infatti, lei ha chiesto di continuare il percorso ma di non recapitare all'ex i video che la riguardano. Ale sta quindi continuando la sua luna di miele con Lollo, mentre Federico è sempre più vicino alla single Carmen.

Perla e Mirko al limite della rottura Nell'ultima puntata Perla aveva interrotto il falò dopo aver visto alcuni filmati pesanti che riguardavano il fidanzato Mirko. Vedendola provata, il conduttore le aveva quindi suggerito di guardare l'ultima clip con calma nel villaggio. Nel pinnettu, insieme alle compagne di avventura Ale, Francesca e Alessia, Perla non nascode la delusione: "Le stesse cose che dice a me. Che vomito, che nausea...". Anche Mirko, nel villaggio dei fidanzati, è sbalordito dal comportamento della compagna: "Cinque anni della mia vita, ma che cosa ho fatto!". Dopo l'amarezza, però, subentra il dolore e il ragazzo si sfoga in giardino con un lungo pianto liberatorio.

Francesca e Manuel "Temptation Island" si sta rivelando un percorso quasi terapeutico per Francesca, da circa tre anni legata a Manuel. Settimana dopo settimana si è infatti resa conto che il fidanzato non la merita e si è riscoperta più forte. "La verità sbattuta in faccia fa bene" aveva ammesso di fronte ai video di Manuel in cui ammetteva di volerla tenere buona, per potersi divertire con altre ragazze. Il ragazzo aveva inoltre confessato di essere geloso della tentatrice Perla, che nel villaggio ha occhi solo per Mirko (fidanzato di Perla).

Vittoria e Daniele I due hanno partecipato al programma per capire se il loro amore è abbastanza forte da poter allargare la famiglia. Lei vorrebbe infatti un figlio, mentre lui non ne è sicuro per via delle liti continue. Ora però il loro percorso ha preso una piega inaspettata e Daniele sta realizzando che la fidanzata ha poca stima di lui. Il ragazzo si sta aprendo con Benedetta, tra cenette in spiaggia e lunghe chiacchierate. Questa vicinanza non ha fatto scattare la gelosia nella fidanzata Vittoria (sempre più in sintonia con il single Edoardo), che ha ammesso inoltre di non sentire la sua mancanza. Anche per questo lei si sta chiedendo se è davvero Daniele l'uomo che vuole al suo fianco.