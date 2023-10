Al "Grande Fratello", dopo aver messo fine alla loro relazione a "Temptation Island", Perla Vatiero ha l'occasione di inviare un messaggio a Mirko Brunetti, neo concorrente. Forse per la prima volta dopo la loro rottura, la giovane è riuscita a parlare dei suoi sentimenti all'ex fidanzato che al momento già vive una crisi profonda con Greta, l'attuale fidanzata conosciuta nello stesso programma che ha provocato la fine della relazione con Perla.

Il messaggio di Perla - "Ciao Mirko inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi sai che non faccio le cose a caso. Ho postato il famoso messaggio cancellato perché sono una persona sincera. Sono stata più volte tirata in ballo come causa dei vostri problemi - scrive Perla che poi consiglia - lasciati andare, racconta chi sei, non dimenticare tutto sminuendo anche la nostra storia, abbiamo vissuto tante emozioni. A volte mi chiudo in me e mi fermo a pensare al passato e credimi mi viene un magone perché so che è tutto passato. Mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un'altra persona, ma stando da sola. Tu sei stato l'amore più grande della mia vita, io ti porterò dentro di me", conclude.

La reazione di Mirko - "È stata una delle persone più importanti con la quale ho condiviso una parte indimenticabile della mia vita", dichiara Mirko che, nonostante gli occhi lucidi, spiega che con Perla la storia è ormai archiviata. "Non mi aspettavo una lettera così, conosco Perla e quello che abbiamo fatto, passato e superato insieme. Ho sempre detto che rimarrà una delle persone più importanti della mia vita, ma arriva il momento in cui bisogna essere maturi e capire che non basta solo l'amore e il sentimento, si devono incastrare tante cose: obiettivi, pensieri", considera il concorrente. "Chi vorresti fare entrare nella Casa: Greta o Perla?", chiede Alfonso Signorini. "Sono sincero: Greta", risponde Mirko.