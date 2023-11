Si sono lasciati molto male, ma al "Grande Fratello" Mirko Brunetti e Perla Vatiero si parlano per la prima volta, forse, senza rancore. Nella puntata del 13 novembre va in scena il confronto, attesissimo, tra i due ex fidanzati che inaspettatamente si commuovono mentre si guardano e si dicono di volersi bene. "Da uno a cento le voglio bene mille. Sarà sempre tra le relazioni più importanti della mia vita, mi emoziono. Se domani mattina mi dicesse 'Scala una montagna' io lo farei, perché le voglio bene", si commuove Mirko seguito da Perla che non riesce a trattenere le lacrime.

In realtà Perla sarebbe dovuta entrare nella casa come concorrente del reality, ma il Covid ha bloccato il suo ingresso che avverrà, comprensibilmente, dopo la sua guarigione. Per Mirko, sarà una sorpresa perché neppure nella puntata di oggi Alfonso Signorini gli ha rivelato dell'ingresso dell'ex fidanzata. "Cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto. Il suo modo di essere. Sono d'accordo su ciò che ha detto della nostra relazione. Oggi mi sento totalmente cambiata. Tornassi indietro, tanti comportamenti non li avrei avuti", dichiara la giovane durante il confronto con il concorrente. Ciononostante i due ex fidanzati assicurano che la loro è una storia finita. Perla assicura di essere andata oltre e di pensare al suo futuro senza Mirko. Anche Mirko dice di aver archiviato la relazione con l'ex compagna e di essere innamorato di Greta, l'attuale fidanzata conosciuta durante il reality "Temptation Island".

Nella puntata precedente, quella del 9 novembre, è stata Greta Rossetti, invece, a parlare al fidanzato e ad alcuni dei concorrenti del "GF". La fidanzata di Mirko Brunetti ha parlato al suo compagno, ma soprattutto ad Angelica Baraldi con la quale non si sono placate le polemiche. "Sono qua per difendermi dalle accuse che mi sono state fatte. Angelica ho visto che hai mangiato pane e coraggio, ora finalmente hai qualcosa da dire", ha dichiarato Greta che nella scorsa puntata aveva anche avuto un confronto diretto con Angelica.