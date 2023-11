La Petris confessa che per lei amare non significa etichettare, ne uomo ne donne, ma "mettere sempre il cuore davanti". "L’importante è che due persone si vogliano bene, indipendentemente dal sesso", sottolinea la ragazza.

L'amore per Letizia "Io amo l’amore e non me ne frega niente da chi arriva - spiega Letizia - amo le persone e ho sempre voluto la storia delle favole, ho avuto una storia da favola e poco importa che me l'abbia data una donna o un uomo, ho sempre messo il cuore davanti a ogni cosa, credo che sia sbagliato etichettare sempre qualcosa, come ad esempio con te, Paolo io non ti do una etichetta, siamo due persone che si vogliono bene... ho sofferto molto e la verità è che si deve amare chi si vuole, non sono né lesbica né bisessuale, non mi interessa dirlo e gli altri non si devono porre questa domanda...".

La replica di Paolo Dal canto suo Paolo non solo le dà ragione, ma la incoraggia: "L'unica persona di cui ti deve interessare sei tu... sei una persona che ama l’importanza dell’amore non dipende da chi si ha davanti...".

Letizia ha un'idea dell'amore molto aperta e libera tanto da non volersi incasellare in una determinata tipologia di persona. E ciò l'ha portata ad avere una relazione con una ragazza. All'inizio non è stato facile, doveva fare tutto di nascosto, ma oggi si ritiene più libera. Dopo quello che ha vissuto, la giovane sente di voler rifiutare ogni etichetta, per questo il video in cui Beatrice la definisce lesbica l'ha ferita: "Come ti dicevo non mi piace essere incasellata".

Bea ha giocato con i suoi punti deboli e ha parlato di un aspetto della sua vita personale che Letizia avrebbe preferito raccontare in un'altra maniera. Paolo la consola. Letizia ricorda i giorni passati insieme alla fidanzata, è stata una bella storia, ma è cosciente di aver fatto soffrire suo padre: "Non provo nessun tipo di risentimento verso mio papà, è di un'altra generazione". Ma, anche in questo caso, Paolo interviene: "Tuo papà ha sicuramente messo il bene della figlia davanti a tutto".

Letizia vorrebbe avere un confronto con la ex, crede di non essersi comportata bene con lei, soprattutto nell'ultimo periodo, e vorrebbe chiederle scusa. "Un chiarimento è lecito e corretto" commenta Paolo.