"Grande Fratello", ancora scintille tra Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi

L'attore affronta il coinquilino in un acceso faccia a faccia e lo accusa, molto risentito, di parlare di lui alle sue spalle. "Io sono sempre venito a parlarti e a dieri le cose in faccia" gli dice, visibilmente nervoso.

Tgcom24

La lite tra Massimiliano e Giuseppe Il confronto tra Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi è acceso e alle accuse dell'attore, il barman risponde a tono: "Non mi pare e ancora continui a dire questa cosa quando io di te non ho mai parlato", dice mostrandosi stupito di questo attacco improvviso. "Ho saputo che non mi vuoi neanche salutare" continua visibilmente infastidito Massimiliano cercando spiegazioni dal suo coinquilino che, però, cerca di non cadere nella provocazione: "Io l'ho detto ieri, non voglio più discutere voglio divertirmi e basta", conclude.



Lo sfogo di Varrese Dopo il battibecco con Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese si siede al tavolo per sfogarsi con Beatrice Luzzi, Mirko Brunetti e Giampiero Mughini. L'attore si sente davvero ferito, negli ultimi giorni ha sentito dei pensieri, da parte di persone a lui vicine, davvero cattivi. Ritornano sulla questione dei letti, Massimiliano aveva offerto a Beatrice il suo posto solamente per gentilezza. Anche se le avesse ceduto il letto, che la donna non avrebbe mai accettato, non si sarebbe messo a dormire con lei. Per questo motivo gli sono state mosse accuse troppo pesanti. Paolo l'ha definito 'infame': un insulto che trova ingiusto ed eccessivo. Con Giuseppe vorrebbe chiarire anche se Beatrice lo guarda scettica, quasi a dire che non caverà un ragno dal buco.