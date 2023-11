Nella casa del "Grande Fratello" Fiordaliso non avrebbe mai immaginato di riabbracciare la sorella e incontrare i fratelli.

"Non verranno mai", aveva detto la cantante ad Alfonso Signorini, ma la nostalgia della sorella è così forte che più volte, ripresa dalle telecamere, ha parlato del loro rapporto e delle colazioni insieme: un momento quotidiano, ma carico di amore. Fiordaliso, però, si sbaglia perché non solo riceve la visita della sorella Cristina, ma anche dei tre fratelli che entrano nella Casa, nel corso della 18esima puntata, per riabbracciarla e complimentarsi per il bellissimo percorso nel reality di Canale 5.