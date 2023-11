"Grande Fratello", tra Beatrice e Anita sono scintille per "colpa" di Giuseppe

La Luzzi è convinta da giorni che la ragazza si sia messa in mezzo tra lei e Giuseppe seminando zizzania. E così, dopo l'ultima discussione avvenuta durante la puntata di giovedì sera , approfitta della colazione per chiedere alla coinquilina di parlare e di capire il suo pensiero e i motivi di alcune esternazioni. "Perché devi parlare dei miei sentimenti?" le chiede diretta, ma Anita non raccoglie e nega di avere mai avuto intenzione di mettersi fra lei e Giuseppe e di aver espresso un'opinione, tra l'altro chiamata in causa, in diretta, da Alfonso Signorini.

Beatrice poi punzecchia Anita tirando in ballo una sua vicenda personale. "Tu pensi che le relazioni siano lineari? - le dice -. Sei la prima che sta facendo avanti e indietro da 13 anni". La ragazza le ribatte di non tirare fuori questioni private che peraltro non ha mai discusso con lei, ma la Luzzi non indietreggia di un passo e sostiene di poter parlare liberamente di quello che vuole, dal momento che è l'unico argomento di cui lei parla. "Beatrice, pensi che sia io il problema tra te e Giuseppe" afferma Anita, quando lei ha sempre evitato di parlar male di lei con Giuseppe e con altre persone.

La discussione si allarga a tutta la Casa Si alzano i toni e gli altri inquilini vengono per forza di cose coinvolti. Fiordaliso interviene per cercare di mediare tra le parti. Da una parte sostiene Anita dicendo a Beatrice che tutti hanno libertà di esprimere un'opinione, che a lei piaccia o meno, ma allo stesso tempo sostiene la Luzzi dicendo ad Anita di capire che Beatrice si infastidisce se si parla dei suoi sentimenti. "Puoi cambiare opinione? - chiede ancora Bea -. Perché devi pensare che Giuseppe stia giocando?". Ma Anita respinge le accuse e ribadisce di essere sempre stata convinta che i suoi sentimenti siano autentici e reali, che tra loro ci sia un'attrazione innegabile. I dubbi semmai riguardano il fatto che la relazione possa poi proseguire anche fuori dalla Casa. Per Fiordaliso intanto, così come per altri concorrenti, il problema è Giuseppe.